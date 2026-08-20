El Real Madrid, la marca de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo

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El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del mundo, por delante del FC Barcelona, en segundo lugar, y por quinto año seguido la marca más fuerte, según el informe 'Football 50-2026', publicado por la consultora Brand Finance.

Según el ranking que se publica desde hace 15 años, la entidad blanca mantiene su posición como la marca de club de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo, con un valor que aumentó un 25% hasta alcanzar los 2.400 millones de euros.

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Además, sigue siendo la marca de club de fútbol más fuerte del mundo, con una puntuación de 95,8 sobre 100 en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI, en inglés), la más alta de los 281 clubes analizados por Brand Finance. "La fortaleza del club refleja su sólida reputación global, su apasionada afición, sus jugadores estrella, su legado y prestigio, y su vinculación con el fútbol de élite", destacó el estudio.

Según publicó el Real Madrid, Brand Finance destacó que la entidad se ha convertido en "el primer club de fútbol que supera los 2.000 millones de euros de valor de marca" desde que existe el ranking, después de registrar unos ingresos récord de 1.221 millones de euros durante el ejercicio fiscal 2025-26.

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"Además, la consultora señala que el Real Madrid reforzó su posición comercial gracias a la finalización de la remodelación del Bernabéu. La temporada 2025/26 marca el primer año completo en el que el estadio renovado ha operado prácticamente a plena capacidad, impulsando un notable crecimiento en los ingresos por partidos, hostelería, museos y turismo", resaltó la nota de prensa del Real Madrid.

Por detrás aparece el FC Barcelona, que conserva el segundo puesto con un valor de marca que aumenta un 15% hasta alcanzar los 2.000 millones de euros. Según el estudio, su crecimiento se ha visto impulsado por el regreso al Spotify Camp Nou tras más de dos años de ausencia, además de los dos títulos consecutivos de Liga bajo la dirección de Hansi Flick.

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"El dominio continuado del Real Madrid y del Barcelona pone de manifiesto la extraordinaria durabilidad de las dos marcas de clubes de fútbol más reconocidas a nivel mundial", rezó el comunicado de Brand Finance.

Y el Arsenal FC escala cinco posiciones hasta el tercer puesto, su mejor posición histórica en el 'Football 50'. El valor de marca del club aumentó un 28%, alcanzando los 1.500 millones de euros, tras su primer título de la Premier League en 22 años y alcanzar la final de la Liga de Campeones. Y el club londinense se convirtió también en la marca de club de fútbol más fuerte del Reino Unido, con una puntuación BSI de 94/10.

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El 'top 10' lo completan el Bayern (+21% a 1.500 millones de euros), cuarto; el Paris Saint-Germain (+10% a 1.500 millones), quinto; el Manchester City (+3% a 1.500 millones), sexto; el Liverpool (+5% a 1.500 millones), séptimo; el Manchester United (+15% a 1.400 millones), octavo; el Chelsea (-1% a 955 millones), noveno; y el Borussia Dortmund (+8% a 664 millones), que regresó al décimo lugar.