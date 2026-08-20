2-2. Atlético Mineiro sobrevive con un gol salvador de Cuello y avanza a cuartos de final

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São Paulo, 19 ago (EFE).- El Atlético Mineiro, con un gol del argentino Tomás Cuello en el tiempo de descuento, empató 2-2 este miércoles en casa ante el Red Bull Bragantino y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá al Santos de Neymar o al Macará ecuatoriano.

El subcampeón de 2025 cuajó una mala actuación en el Arena MRV de Belo Horizonte y solo evitó una debacle gracias a las numerosas intervenciones de Everson bajo los palos y al agónico tanto de Cuello en el minuto 93.

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El equipo de la factoría Red Bull, obligado a remontar tras caer 0-1 en el partido de ida, se puso por delante en dos ocasiones para igualar la eliminatoria y forzar la tanda de penaltis.

Marcó primero Eric Ramires en el descuento de la primera mitad, pero Maycon igualó en el arranque de la segunda.

El cuadro visitante volvió a soñar tras un cabezazo de Eduardo Sasha en el minuto 81, hasta que Cuello certificó la clasificación del 'Galo' en el último suspiro.

El conjunto de Eduardo Domínguez se presentó ante su afición demasiado confiado con la corta victoria lograda en la ida.

Pasivo y sin nervio, dejó a su rival dominar y tener las mejores oportunidades. Everson fue el mejor.

El primero en probar al veterano arquero de 36 años fue el delantero paraguayo Isidro Pitta. Luego, Lucas Barbosa y, superado el ecuador del primer tiempo, Juninho Capixaba en una falta muy lejana que obligó al guardameta a estirarse al máximo.

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Bragantino no paraba de acumular ocasiones ante un Mineiro inofensivo que apenas sacó las uñas con Bernard en el minuto 15.

En el tiempo añadido, Everson le sacó otro disparo colocado a Pitta y, en la secuencia, tapó el chut del argentino José Herrera, aunque nada pudo hacer ante el pase de Barbosa y la finalización de Ramires.

Gol psicológico y eliminatoria igualada.

La bronca en el vestuario tuvo que ser importante porque el Galo arrancó la segunda mitad con una actitud radicalmente diferente.

Más agresivo, encontró el empate en el minuto 52 por medio de Maycon, que en la corona del área empalmó un despeje centrado de la zaga a la salida de un córner.

El partido se rompió con el empate. Los dos equipos intentaron imponerse, si bien fueron de nuevo los visitantes los que circularon el balón con más mimo. El Mineiro, obligado por la presión de los paulistas, quiso sentenciar al contragolpe.

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La entrada al campo del colombiano Mateo Cassierra y de Alan Minda confirmó las intenciones del 'Barba' Domínguez de correr al espacio.

Una apuesta arriesgada porque de nuevo cedió la iniciativa al rival, que volvió a igualar la eliminatoria con un cabezazo de Eduardo Sasha, exjugador del Mineiro, tras un saque de esquina peinado por Barbosa en el minuto 81.

Los dueños de casa buscaron evitar la tanda de penaltis. Renan Lodi fue el más incisivo desde el lateral, pero fue Cuello el que alivió a los 30.000 hinchas albinegros con un jugadón individual.

El atacante argentino robó la pelota en el centro del campo, avanzó como un tiro hacia el área y disparó cruzado en el balcón del área para salvar a los suyos. El subcampeón sigue vivo. EFE

(foto)