Manu Tenorio y Silvia Casas, juegos y risas en el mar tras poner fin a su drama con los 'inquiokupas'

20/08/2026 Manu Tenorio y Silvia Casas, tan enamorados como el primer día en las playas de Cádiz EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de tres años viviendo un auténtico calvario con los 'inquiokupas' de su casa de Sanlúcar de Barrameda, Manu Tenorio vuelve a sonreír. Tal y como se ha confirmado, el cantante ha recuperado su vivienda tras un largo proceso judicial contra los inquilinos 'morosos' que llevaban desde 2023 sin pagar el alquiler y, aunque tal y como ha revelado su abogado Alfredo Arrién la han dejado en condiciones lamentables y con daños tan evidentes que necesita una reforma para poder volver a ser habitable -por lo que no descarta emprender nuevas medidas legales por los daños psicológico que le ha provocado este asunto-, sin duda ha supuesto una gran alegría para el triunfito, que por fin respira tranquilo.

Disfrutando de sus tradicionales vacaciones de verano en la costa gaditana, Manu ha reaparecido con su gran apoyo, su mujer Silvia Casas, y nos ha regalado unas preciosas imágenes que reflejan el gran momento que está atravesando la pareja después de ponen fin a su drama con los 'inquiokupas'. Presumiendo de que están tan enamorados como el primer día después de 18 años de matrimonio, la pareja ha derrochado risas, confidencias y juegos mientras se daban un refrescante baño a la orilla del mar.

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Sin la compañía de su único hijo, Pedro (13), el andaluz y su mujer también tuvieron tiempo para relajarse en unas tumbonas bajo la sombrilla mientras charlaban de lo más cómplices antes de abandonar la playa cargados con todos sus enseres tras una larga jornada en la que Silvia presumió de figura con un favorecedor bañador de estampado 'animal print'.

Unas imágenes que confirman que tras una temporada muy complicada marcada por una crisis personal en la que su mujer se convirtió en su principal pilar -de ahí que le haya dedicado un perdón público en su última canción, 'Cómo te pido perdón', para agradecerle su apoyo incondicional-, Manu vuelve a ser el mismo de siempre.

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