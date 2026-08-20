Fintonic ficha al director general de Autocompara (Santander) como nuevo consejero delegado

20/08/2026 Logo de Fintonic. ECONOMIA FINTONIC

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Fintonic ha fichado al hasta ahora director general de Autocompara --el negocio de Santander dedicado a la comparación y contratación digital de seguros de automóvil en Latinoamérica--, Eneko Fonseca, como nuevo consejero delegado (CEO, por sus siglas en inglés) de la compañía, cargo que ocupa desde junio de 2026.

Fonseca se incorpora a Fintonic después de más de cinco años en Santander, donde también ejerció como responsable de Estrategia para Sudamérica entre abril de 2021 y junio de 2024. En su última responsabilidad, al frente de Autocompara, tuvo bajo su ámbito de gestión mercados como México, Brasil, Chile y Argentina.

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El nuevo consejero delegado de Fintonic cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en estrategia, gestión y desarrollo de negocio, con una trayectoria internacional especialmente vinculada a Latinoamérica.

Antes de incorporarse a Santander, Fonseca desarrolló parte de su carrera en McKinsey & Company, donde trabajó durante cerca de tres años en São Paulo (Brasil). También ocupó diferentes posiciones de responsabilidad internacional en Jeanologia y Viscofan, además de iniciar su trayectoria profesional en la Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo.

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El nuevo consejero delegado de la fintech es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la EHU y cuenta con un máster en International Management por ICEX Campus y un MBA por IESE Business School.

Fonseca sustituye en el cargo a Armando Baquero, quien se incorporó a Fintonic en marzo de 2025 como CEO de la entidad. Baquero llegó a la compañía procedente de Santander, donde fue consejero delegado de Santander Insurance Holding y responsable global de seguros del Grupo Santander.

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La llegada de Eneko a Fintonic, adelantada por el diario 'Expansión', coincide además con el lanzamiento de Credit Builder, una nueva herramienta gratuita que la compañía utilizará para analizar el comportamiento financiero de los usuarios mediante inteligencia artificial generativa.

El servicio se apoyará en el FinScore, el índice de perfil crediticio desarrollado por Fintonic en 2017, que puntúa a cada usuario entre 0 y 900 en función de más de 360 variables relacionadas con su situación financiera, como el historial de deuda, los pagos, el saldo o los ingresos. Entre las marcas, el mayor riesgo se encuentra por debajo de los 450 puntos y los de menor rebasan los 810 puntos.

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Fintonic había cerrado en los últimos años una profunda reestructuración estratégica que se inició en la primavera de 2023 con la entrada de SquareOne Capital e ING Ventures en su accionariado. Durante este proceso, la compañía eliminó negocios no rentables, salió de mercados como México y Chile, mejoró su eficiencia y reorganizó su estructura accionarial para concentrar su actividad en España y reforzar su negocio de financiación y análisis crediticio.