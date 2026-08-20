Acciona, FCC, ACS y Ferrovial compiten por la alta velocidad australiana

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Las grandes constructoras españolas Acciona, FCC, ACS y Ferrovial han presentado sus ofertas para competir por la construcción de la primera línea de tren de alta velocidad en Australia, un tramo de 100 kilómetros de recorrido entre Sídney y Newcastle que los ciudadanos podrán recorrer en una hora por unos 19 euros, frente al tiempo actual de más de dos horas y media.

La Autoridad de Alta Velocidad Ferroviaria del país australiano ya ha iniciado la evaluación de las ofertas recibidas para la fase de túneles y obras principales del tramo inicial, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Acciona se ha presentado en consorcio con la firma local John Holland; FCC con Samsung C&T Corporation y la malaya Gamuda; y ACS (con su filial CPB) y Ferrovial han unido fuerzas a la francesa Vinci.

Las infraestructuras proyectadas requerirán la excavación de unos 35 kilómetros de túneles bajo el terreno para permitir que los trenes alcancen velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora en los tramos más favorables.

El megaproyecto ferroviario global impulsado por las autoridades del país está valorado en unos 61.200 millones de dólares australianos (unos 37.000 millones de euros al cambio actual), más otros 19.700 millones de euros cuando se expanda hacia el aeropuerto.

Los consorcios empresariales integrados por los grupos españoles compiten por un contrato clave que incluye el diseño técnico, la perforación de los túneles y el acondicionamiento de los accesos a las estaciones de las ciudades terminales, que concentrará una parte de ese presupuesto.

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NUEVO CONTRATO PARA ACS

En paralelo a este proyecto de alta velocidad, ACS ha reforzado su presencia en el sector del transporte australiano a través de su filial UGL, que ha renovado un contrato de mantenimiento a largo plazo con la operadora One Rail Australia.

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El acuerdo contempla la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para su flota de locomotoras dedicadas al transporte pesado de mercancías durante otros cinco años, con opción de prórroga. Las labores operativas se llevarán a cabo en los talleres especializados que la compañía posee en las localidades de Hunter Valley y Broadmeadow (en Newcastle, Nueva Gales del Sur).

Esta renovación amplía una relación comercial iniciada en el año 2011 entre ambas empresas y consolida la posición de ACS en la prestación de servicios industriales y ferroviarios dentro del mercado australiano.