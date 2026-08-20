Agencias
Agregar Infobae enGoogle

La orografía dificulta la extinción del incendio forestal de Urzainki

Imagen LY7UF2XNLRF3DBNWKQAUDV6XPI
Guardar

La orografía está dificultado la extinción del incendio forestal que se reactivó el lunes por la tarde en Urzainki y los efectivos de Bomberos desplegados en la zona están encontrando dificultades para acceder al lugar.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que tiene previsto visitar este jueves la zona, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que "anoche ya se pudo ver que la situación estaba un poco más complicada, porque la orografía impide un abordaje más directo". "Se estaba haciendo con helicópteros, pero entrar ahí por parte de los bomberos es complicado", ha explicado.

PUBLICIDAD

Chivite ha indicado que "se ha agravado la situación". "Es verdad que a la noche, al subir la humedad, ha avanzado mucho menos. Esperábamos que lloviera pero no ha sido así. El incendio está relativamente poco activo, pero sigue presente y la humedad va disminuyendo a lo largo del día", ha apuntado.

En el lugar están trabajando dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tres helicópteros del Gobierno de Navarra. Sobre el terreno hay dos buldócer del Guarderío de Medio Ambiente, voluntarios, y tres brigadas terrestres de los parques de Bomberos de Cordovilla, Navascués y Sangüesa con autobombas y camiones. "El problema es de acceso", ha insistido Chivite.

PUBLICIDAD

La presidenta ha explicado que este jueves acudirá a la zona "para conocer de primera mano cómo está la situación" y ha afirmado que "hay preocupación por parte de los alcaldes y las alcaldesas de la zona y de los vecinos". "Continuaremos trabajando hasta la extinción de este incendio, que tiene la dificultad de la orografía para poder abordarlo", ha afirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los migrantes de la playa ceutí de El Trampolín son reubicados en un centro para subsaharianos y otro de magrebíes

Los migrantes de la playa ceutí de El Trampolín son reubicados en un centro para subsaharianos y otro de magrebíes

Hoy, José Tomás celebra su cumpleaños

Infobae

Manu Tenorio y Silvia Casas, juegos y risas en el mar tras poner fin a su drama con los 'inquiokupas'

Manu Tenorio y Silvia Casas, juegos y risas en el mar tras poner fin a su drama con los 'inquiokupas'

China niega acusación de EEUU de que desvía productos a otros países para eludir aranceles

Infobae

El niño de 'Baby Shark' debuta como artista de K-pop tras 10 años del éxito "surrealista"

Infobae