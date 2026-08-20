La orografía dificulta la extinción del incendio forestal de Urzainki

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La orografía está dificultado la extinción del incendio forestal que se reactivó el lunes por la tarde en Urzainki y los efectivos de Bomberos desplegados en la zona están encontrando dificultades para acceder al lugar.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que tiene previsto visitar este jueves la zona, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que "anoche ya se pudo ver que la situación estaba un poco más complicada, porque la orografía impide un abordaje más directo". "Se estaba haciendo con helicópteros, pero entrar ahí por parte de los bomberos es complicado", ha explicado.

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Chivite ha indicado que "se ha agravado la situación". "Es verdad que a la noche, al subir la humedad, ha avanzado mucho menos. Esperábamos que lloviera pero no ha sido así. El incendio está relativamente poco activo, pero sigue presente y la humedad va disminuyendo a lo largo del día", ha apuntado.

En el lugar están trabajando dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tres helicópteros del Gobierno de Navarra. Sobre el terreno hay dos buldócer del Guarderío de Medio Ambiente, voluntarios, y tres brigadas terrestres de los parques de Bomberos de Cordovilla, Navascués y Sangüesa con autobombas y camiones. "El problema es de acceso", ha insistido Chivite.

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La presidenta ha explicado que este jueves acudirá a la zona "para conocer de primera mano cómo está la situación" y ha afirmado que "hay preocupación por parte de los alcaldes y las alcaldesas de la zona y de los vecinos". "Continuaremos trabajando hasta la extinción de este incendio, que tiene la dificultad de la orografía para poder abordarlo", ha afirmado.