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Los migrantes de la playa ceutí de El Trampolín son reubicados en un centro para subsaharianos y otro de magrebíes

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Más de 1.200 personas migrantes, según Delegación del Gobierno en Ceuta, han sido trasladadas a pie escoltadas por la Policía Nacional este viernes por la mañana desde la playa del Trampolín hasta dos de las cuatro nuevas instalaciones de acogida: la de Loma Margarita, a menos de un kilómetro de distancia, y la del Embolsamiento en Loma Colmenar, algo más alejada.

Se han formado dos grupos diferenciando a las personas de origen subsahariano y a las de origen magrebí. Los primeros se han quedado en Loma Margarita, mientras los otros han seguido hacia las instalaciones en Loma Colmenar, próximo a la frontera del Tarajal.

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El objetivo al separarlos es evitar que se produzcan enfrentamientos, según han puntualizado fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno. Durante las últimas dos semanas, la policía ha tenido que intervenir en varias trifulcas entre subsaharianos y magrebíes.

Los agentes se han desplegado a primera hora de la mañana en la playa para la agrupación de los migrantes, a quienes les han pedido que recojan sus pertenencias con el objetivo de proceder a la reubicación de todos ellos.

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El traslado ha comenzado en torno a las 9.45 horas, y han tardado poco más de 15 minutos en llegar al primer destino, Loma Margarita, donde han accedido los subsaharianos. Los agentes han continuado el camino con las personas magrebíes rumbo a la explanada de Embolsamiento de Loma Colmenar. Entre las dos instalaciones tiene capacidad para albergar a 1.800 personas.

SIN INCIDENTES

El desplazamiento se ha producido sin incidentes. Todas las personas han accedido a la reubicación de manera voluntaria y sin oposición, según ha podido comprobar Europa Press y han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

Fuentes policiales aseguran que el asentamiento de la Playa del Trampolín ha llegado a albergar a más de 3.500 migrantes durante las horas de reparto de comida, en base a las raciones que ha repartido Cruz Roja.

El resto de migrantes que continúan viviendo en la calle serán trasladados los próximos días a los nuevos emplazamientos habilitados en la ciudad tras el acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo local.

Además de en Loma Margarita y Loma Colmenar, han habilitado nuevas instalaciones en el centro ecuestre y la explanada del guano. Entre todos ellos se estima que la capacidad supera las 5.000 plazas, según fuentes conocedoras del proceso.

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