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La Paz, Baja California Sur, se consolida como referente de turismo sustentable y excelencia gastronómica en 2026

PR Newswire

LA PAZ, México, 20 de agosto de 2026

LA PAZ, México, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Paz, capital de Baja California Sur, por medio de (FITUPAZ), atraviesa una etapa de consolidación turística sin precedentes, fundamentada en la sostenibilidad, una conectividad aérea sólida y una oferta gastronómica de clase mundial reconocida internacionalmente.

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Durante el primer semestre de 2026, el destino ha mantenido una tendencia de crecimiento de doble dígito, recibiendo a un total de 841,400 turistas, lo que representa un incremento del 11.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Un destino en ascenso: Cifras y Mercados El crecimiento de La Paz se refleja tanto en el mercado nacional como en el internacional. De enero a julio de 2026, el arribo de turistas nacionales alcanzó los 812,900 pasajeros (+10.6%), mientras que el turismo internacional mostró un salto significativo de 41.6%, llegando a 28,500 visitantes.

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Estos resultados dan continuidad al éxito de 2025, año en el que el gasto promedio por viaje aumentó un 19%, situándose en $6,453 pesos, con una estadía promedio de 6.8 noches.

El éxito del destino se apoya en cuatro pilares estratégicos: conectividad aérea fortalecida con vuelos desde las ciudades más importantes de México (Viva aerobús, Aeroméxico, TAR y Volaris) y rutas internacionales directas desde Los Ángeles (Alaska Airlines); incremento del gasto turístico; diversificación de mercados (incluyendo EE. UU., Canadá e Inglaterra); y un alto nivel de satisfacción del visitante, quien destaca la seguridad y la hospitalidad de los paceños.

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Excelencia Gastronómica con Sello Michelin La propuesta culinaria "del mar, el huerto y el rancho a la mesa" ha posicionado a La Paz en el mapa global del lujo auténtico.

En 2026, la Guía Michelin reconoció la riqueza de la región otorgando menciones a cinco establecimientos: Nemi, en el centro histórico de La Paz, y Benno, Düm, Oystera y Tenoch Paradero en Todos Santos.

Esta cocina celebra la trazabilidad de los productos y la identidad cultural de Baja California Sur, fusionando sabores del desierto con la riqueza del Golfo de California y el Océano Pacífico.

Seis Territorios, Una Identidad Única La Paz se distingue por la diversidad de sus seis comunidades, cada una con una personalidad propia:

La Paz Ciudad: El corazón del destino, famoso por su Malecón de 5 kilómetros y la emblemática Playa Balandra.

Todos Santos: Pueblo Mágico que combina arte, hotelería boutique y un ambiente bohemio.

El Triunfo: Antiguo pueblo minero que ha rescatado su patrimonio histórico y cultural, destacando la chimenea "La Ramona".

La Ventana: Referente mundial para deportes de viento como el kitesurf y wing foil.

Los Barriles: Paraíso para la pesca deportiva y destino predilecto de los visitantes de invierno o "snowbirds".

Puerto Chale: Comunidad enfocada en el turismo responsable y el avistamiento de la ballena gris.

Compromiso con la Conservación Fiel a su esencia, La Paz ha convertido la protección del medio ambiente en uno de sus principales atributos.

El destino impulsa proyectos de acuacultura regenerativa, restauración de corales y protección de especies endémicas, asegurando que maravillas como la Isla Espíritu Santo y el santuario del tiburón ballena sigan siendo legados para las futuras generaciones.

Para más información sobre el destino y sus experiencias, visite los canales oficiales de turismo de La Paz.

Acerca de La Paz, BCS: La Paz es un destino donde el mar, el desierto y la naturaleza convergen para ofrecer experiencias auténticas. Conocido como "el acuario del mundo", destaca por su biodiversidad, su gastronomía reconocida por la Guía Michelin y su compromiso inquebrantable con el turismo responsable y sustentable.

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Para más información acerca de La Paz, BCS, visita https://golapaz.com/

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008824/La_Paz_2.jpg

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FUENTE Fideicomiso de Turismo de La Paz, BCS, (FITUPAZ)