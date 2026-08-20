Bessent dice que EE. UU. recomprará más deuda tras subir el interés de los bonos a 30 años

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Nueva York, 20 ago (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este jueves que Washington recomprará más deuda nacional después de que hoy subiera el interés de los bonos a 30 años al mismo nivel que ayer, antes de anunciara un aumento de las recompras de al menos 4.000 millones de dólares.

"Vamos a incrementar el tamaño de la recompra, señalaría que podría ser más de 4.000 millones de dólares por operación", dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC, en la que explicó que la decisión intenta "mostrar que creemos que los rendimientos (de los bonos) no reflejan los fundamentos de base (del mercado)".

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"Todo lo que intentamos es que la gente se centre en los fundamentos y no comercie con los titulares en un periodo de tranquilidad en un mercado estrecho", agregó el secretario, que opinó que en los últimos movimientos de los bonos influyen la "estrechez" de agosto, la emisión de deuda corporativa y la "desinformación" sobre el déficit.

El Gobierno de EE.UU. anunció ayer, miércoles, que duplicará el volumen de sus operaciones de recompra de bonos, hasta al menos 4.000 millones de dólares, con el fin de "apoyar la liquidez" de los títulos a largo plazo que emite, después de que esta semana la rentabilidad de los de 30 años alcanzara su nivel más alto desde 2008.

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No obstante, este jueves, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años volvía al nivel previo al anuncio de las recompras de ayer, algo que CNBC y otros medios económicos describían como un "borrado" del efecto de la intervención de Washington.

"Creemos que la liquidez, especialmente en el punto de los 30 años, es muy mala, y anunciaremos probablemente al final de esta semana o principios de la siguiente un mayor foco en la consolidación fiscal, que vendrá del presidente (Donald) Trump", detalló.

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A media sesión en Wall Street, tras la entrevista, el interés del bono a 30 años se situaba en 5,25 % y el de 10 años en 4,70 %.

Bessent también opinó que hay "mucha desinformación" respecto a la deuda pública de EE.UU., pese a que ayer superó por primera vez los 40 billones de dólares, destacando la influencia de los "reembolsos de los aranceles", que prevé que no se repitan, y el gasto en la expansión de infraestructura industrial y agrícola. EFE

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