(Previa) España tiene doble test en Tenerife camino al Mundial femenino de baloncesto

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La selección española femenina de baloncesto afronta este viernes y domingo un triangular en el Pabellón Santiago Martín (Tenerife) contra Nigeria y Bélgica, un doble test que encara ya la recta final de la preparación para el Mundial de Alemania.

Después de ganar (60-65) a la anfitriona el pasado sábado, las de Miguel Méndez afrontan una segunda parada en su gira de verano contra Nigeria el viernes a las 21.00 hora peninsular española y el domingo ante la campeona de Europa a la misma hora. En busca de su cuarta medalla en un Mundial, España vuelve a la cita del 4 al 13 de septiembre, después de perderse la última cita, ocho años después de, precisamente, ser anfitriona de la Copa del Mundo en Tenerife.

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La atípica preparación obliga a Miguel Méndez a innovar y casi imaginar un escenario que será bien distinto cuando in extremis se unan a la convocatoria las cinco jugadoras que militan en la WNBA: Raquel Carrera, Awa Fam, Alicia Flórez, María Conde y Megan Gustafson, tres pívots entre ellas para hacer más complicado todo. Además, Elena Buenavida, Mariona Ortiz y María Araújo se han perdido la primera parte de la preparación por diversos problemas musculares y Helena Pueyo va también entre algodones.

España viaja a la localidad tinerfeña de La Laguna mirando más allá del resultado, con la misión de seguir afinando conceptos y engrasando el engranaje de un equipo con muchas jugadoras jóvenes. El torneo será especial para las canarias Maite Cazorla y una Buenavida que confía en arrancar, generadoras de juego para romper la fortaleza física que impondrá un combinado como el nigeriano.

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Ese poderío también demandará atención y solidez en el juego interior, por lo que jugadoras como Irati Etxarri, Marta García y Nerea Hermosa se antojan claves para pelear el rebote mientras Méndez sigue imaginando un panorama que cambiará con las internacionales que faltan. El técnico de Vigo quiere recordar automatismos y tener al equipo cada vez más entonado.

La base Iyana Martín, quien firmó una gran actuación con 19 puntos ante Alemania, y la experiencia de la capitana Alba Torrens son de momento los pilares de esta España que se pone tests de altura, rivales que estarán en el Mundobasket en Berlín. Nigeria, las vigentes campeonas del AfroBasket, fueron una de las sensaciones en los pasados Juegos de París 2024, eliminadas por Estados Unidos, aunque haciendo gala de su juego vertiginoso, con rápidas transiciones que exigirán al máximo a las españolas.

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Una selección africana "muy europea", como confesó el seleccionador en la previa. Las de Méndez deberán tener mayor atención incluso a las segundas jugadas de una Nigeria que viene de ganar (77-88) a China con 26 puntos de la alero Elizabeth Balogun y al que ya se enfrentaron en un amistoso en 2021 que acabó con victoria española por 61-52.

Para el domingo, el nivel sigue subiendo, con el añadido del pequeño sabor a venganza que tiene clavado España, superada en las dos últimas finales de Europeo ante las belgas, más dolorosa si cabe la que el año pasado tenían ganada hasta un dramático desenlace. Las belgas, como Alemania en ese otro amistoso, también tienen bajas, las de las WNBA Antonia Delaere, Kyara Linskens y Julie Allemand.

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Sin embargo, las de Mike Thibault, que compitieron la última semana en dos igualados encuentros contra Italia, cuentan con la MVP del pasado Europeo Emma Meesseman y con un equipo que viene creciendo los últimos torneos, ahora con el reto del Mundial.

Tras los descartes de la alero Txell Alarcón y la ala-pívot Carolina Guerrero, Méndez tiene en su lista a Alba Torrens, Elena Buenavida, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, María Araújo, Paula Ginzo, Iyana Martín, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Lola Pendande, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Nerea Hermosa y Marta García.

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