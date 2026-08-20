La deuda de EEUU supera por primera vez los 40 billones de dólares

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La deuda de Estados Unidos ha superado por primera vez el umbral de los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), según los datos del Departamento del Tesoro, después de que el pasivo nacional de la mayor economía mundial se haya duplicado en menos de una década.

En concreto, los registros del Tesoro estadounidense revelan que la deuda nacional ha alcanzado los 40,047 billones de dólares (34,43 billones de euros), incluyendo deuda en manos del público por importe de 32,26 billones de dólares (27,7 billones de euros) y otros 7,78 billones de dólares (6,7 billones de euros) en posiciones intragubernamentales.

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Los datos del Tesoro confirman que la deuda de EEUU ha aumentado en 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) en lo que va de año, después de haber superado por primera vez los 39 billones de dólares (33,5 billones de euros) el pasado mes de marzo.

De este modo, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump la deuda estadounidense ha crecido en casi 4 billones de dólares (3,4 billones de euros).

"Es asombroso lo predecible que puede llegar a ser el declive fiscal de una potencia mundial", ha lamentado Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, después de que la deuda nacional de EEUU se haya duplicado en los últimos diez años y cuadruplicado "en menos de veinte".

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De este modo, ha señalado que la deuda pública estadounidense ha superado recientemente el tamaño de la mayor economía mundial, elevando los costes de los intereses por encima del presupuesto de defensa nacional.

"Cuanto más nos endeudamos, más exacerbamos la inflación, más relegamos otras prioridades presupuestarias y más vulnerables nos volvemos ante emergencias internas y turbulencias internacionales", ha advertido.