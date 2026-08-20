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Aumentan a 12 los muertos y 32 los heridos por los últimos ataques de las tropas rusas contra Kiev

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Las autoridades de Ucrania han situado este jueves en al menos 12 los muertos y 32 los heridos por los últimos bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la capital de Ucrania, Kiev, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves.

Los servicios de emergencias del país han confirmado el balance y han señalado que otras dos personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros después de unos ataques que se han concentrado en los distritos de Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski, según un comunicado difundido en redes sociales.

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"De los fallecidos, siete han muerto en el distrito de Solomianski", ha indicado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que ha detallado que uno de los 12 muertos falleció después de ser trasladado a un hospital en estado grave.

Además, ha explicado que se han registrado daños en edificios residenciales, un centro sanitario y un centro educativo, así como incendios en varios almacenes en "una importante zona" de la capital.

"Los servicios de emergencia están trabajando para hacer frente a las consecuencias" de los ataques, han señalado las autoridades, que han advertido de que existe una "amenaza de ataque con misiles de crucero".

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