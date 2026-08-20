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El Príncipe Harry y Meghan Markle se mudan a Reino Unido con sus hijos 6 años después de su marcha a EEUU

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Seis años después de su marcha a Estados Unidos por la presión mediática que sufrían en Reino Unido, y de haber hecho temblar los cimientos de la monarquía británica revelando al detalle cómo era su complicada relación con el Rey Carlos III, el Príncipe Guillermo o Kate Middleton, el Príncipe Harry y Meghan Markle han dedicido regresar a Gran Bretaña con sus hijos Archie y Lilibet, y su mudanza sería inminente y se produciría en tal solo unos días.

Tal y como ha publicado el 'Daily Mail', los Duques de Sussex ya habrían matriculado a sus pequeños, de 7 y 5 años, en una escuela británica y ya habrían comunicado su decisión al Rey, aunque como ha asegurado la experta en realeza Rebecca English, su vuelta a 'casa' no significa un cambio en su status después de renunciar a su papel institucional como miembros de la Familia Real y, además de no vivir en ninguna residencia de los Windsor, tampoco desempeñarán funciones reales.

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Un regreso a Reino Unido de su hijo, su nuera y sus nietos que Harry habría comunicado personalmente a su padre y a su hermano Guillermo el pasado domingo 16 de agosto y que Carlos III habría acogido "con satisfacción" en el ámbito personal y privado, aunque tiene claro que no habrá "ninguna modificación" en el papel de los Sussex como miembros no activos de la realeza, tal y como ellos mismos han expresado en reiteradas ocasiones en los últimos años.

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