China dice que las sanciones "no son la solución" tras nuevo anuncio de Trump contra Irán

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Pekín, 20 ago (EFE).- China afirmó este jueves que las sanciones y la presión "no son la solución" a la crisis con Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una nueva ofensiva económica para aislar a Teherán y amenazara con consecuencias a terceros países que le proporcionen apoyo económico.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín llama a las partes implicadas a adoptar "medidas responsables" y resolver la situación por "medios políticos y diplomáticos".

Lin respondió así a una pregunta sobre el anuncio de Trump y sus posibles repercusiones para China, uno de los principales compradores de petróleo iraní, aunque no se pronunció específicamente sobre cómo actuaría Pekín ante eventuales medidas estadounidenses contra sus intercambios con Teherán.

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Trump anunció este miércoles una ofensiva económica que calificó como la más contundente emprendida contra un país, destinada a cortar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

El mandatario estadounidense advirtió que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán afrontará consecuencias económicas.

Entre las operaciones que Washington pretende perseguir figuran el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Trump calificó la iniciativa como un "Día D económico" y pidió a los aliados de Estados Unidos que se sumen al aislamiento de Teherán, en una nueva fase de la presión estadounidense sobre el país persa.

La medida llega después de que el alto el fuego bilateral alcanzado en junio expirara este lunes, aunque Trump señaló posteriormente que Washington y Teherán podrían retomar en algún momento las negociaciones para poner fin a la guerra. EFE