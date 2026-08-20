Japón registró un déficit comercial de más de 4.000 millones de dólares en julio de 2026

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Tokio, 20 ago (EFE).- Japón registró en julio un déficit comercial de 634.500 millones de yenes (más de 4.000 millones de dólares al cambio actual), marcando el tercer mes consecutivo de pérdidas entre el impulso a las ventas debido a la caída del yen, informó este jueves el Gobierno nipón.

El saldo negativo supone un fuerte contraste con la balanza positiva de 156.284 millones de yenes obtenida en el mismo mes del año anterior, según el informe mensual publicado por el Ministerio de Finanzas japonés.

Las exportaciones japonesas experimentaron un aumento interanual del 23,2 % en el séptimo mes del año, hasta alcanzar los 11,51 billones de yenes, mientras que las importaciones se incrementaron a un ritmo aún mayor con una subida del 27,8 % interanual, hasta situarse en los 12,14 billones de yenes (65.612 millones de euros.)

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Por países, Japón registró en dicho período con China, su mayor socio comercial, un déficit por valor de 775.378 millones de yenes (4.190 millones de euros), un 27,2 % más de lo registrado el año pasado.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 280.419 millones de yenes, lo que supone una bajada del 50,7 % interanual.

Con Brasil, Japón registró en julio un déficit de 50.030 millones de yenes, lo que supone un ligero incremento del 1,7 % respecto al saldo negativo obtenido en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, el saldo negativo con Chile se amplió un 45,1 % interanual, alcanzando un déficit de 129.235 millones de yenes.

Japón logró, en cambio, un superávit comercial con México por valor de 83.528 millones de yenes, una cifra que supone más del doble del saldo positivo registrado el año anterior.

Con la Unión Europea, Japón registró un déficit de 87.057 millones de yenes, un 68,9 % menos que en el mismo mes de 2025. Las exportaciones al bloque europeo subieron un 19,1 %, frente a unas importaciones que sufrieron una contracción del 2,3 %. EFE

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