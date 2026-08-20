Ferrovial desarrollará los carriles exprés de la autopista I-24 en Tennessee (EE.UU.)

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Madrid, 20 ago (EFE).- Un consorcio liderado por la empresa de infraestructuras española Ferrovial ha sido seleccionado para desarrollar los carriles exprés de la autopista interestatal I-24 Southeast en Nashville, la capital del estado de Tennessee (Estados Unidos), ha informado la compañía en la madrugada de este jueves.

La australiana Transurban y Tikehau Star Infra, del grupo francés Tikehau Capital, son las otras dos empresas que conforman este consorcio, denominado DriveTN y que financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá el proyecto de 9.200 millones de dólares, ha detallado Ferrovial en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Además, proporcionará a Tennessee un valor concesional previsto de 24.800 millones de dólares, según la información remitida.

Ferrovial ha explicado que el proyecto ofrecerá una solución de transporte asequible, con tiempos de viaje fiables a lo largo de un corredor clave que se extiende desde la I-40, al este de Nashville, hasta la I-840, cerca de la ciudad de Murfreesboro.

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"Los conductores que opten por utilizar estas vías se beneficiarán de velocidades más estables en su viaje, incluso en las horas punta, mientras que quienes permanezcan en los carriles gratuitos también experimentarán una reducción de la congestión", ha destacado la empresa.

La compañía española ha enfatizado que se trata de la mayor inversión privada y la primera colaboración público-privada en la historia de Tennessee.

"Para nosotros es un honor haber sido seleccionados para impulsar este emblemático proyecto de transporte para Tennessee, que mejorará la movilidad y contribuirá al crecimiento económico sostenido del estado. A medida que las comunidades de Estados Unidos van creciendo, la inversión en infraestructuras innovadoras resulta esencial para dar respuesta a las futuras necesidades de transporte", ha expresado el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. EFE

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