La Bolsa de Seúl sube un 4,97 % a la apertura mientras Trump dice que se reunirá con Kim

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Seúl, 20 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía un 4,95 % en la apertura de este jueves, un avance liderado por las tecnológicas que sigue a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que prevé reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El indicador ganaba 321,6 puntos, hasta los 6.792,77 enteros, pasada una hora y media de negociaciones. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se revalorizaba por su parte un 2,02 %, o 16,65 puntos, hasta las 841,11 unidades.

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Una hora después de la apertura, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto. EFE