China acusa a Estados Unidos de discriminar sus productos tras nuevos aranceles a drones

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Pekín, 20 ago (EFE).- China acusó este jueves a Estados Unidos de discriminar sus productos, después de que Washington anunciara la semana pasada un arancel del 100 % a determinados drones, y defendió que sus exportaciones del sector hacia el país norteamericano se destinan principalmente a usos civiles.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio de Comercio del gigante asiático, He Yadong, presentó hoy los nuevos aranceles como ejemplos de "unilateralismo y proteccionismo aplicados bajo el pretexto de la seguridad nacional".

He destacó que las exportaciones chinas de drones a Estados Unidos se destinan principalmente a usos civiles, como la agricultura, la inspección de equipos y el sector audiovisual y del entretenimiento.

Las medidas estadounidenses "generalizan excesivamente el concepto de seguridad nacional, discriminan a los productos chinos correspondientes, perjudican gravemente los intereses de las empresas chinas, alteran la cadena de suministro mundial de drones y erosionan aún más un entorno de mercado justo y competitivo", expresó el vocero, que instó a Estados Unidos a retirar de inmediato las medidas arancelarias.

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La decisión, anunciada por la Casa Blanca el pasado jueves, no menciona directamente al gigante asiático, pero le afecta de lleno al centrarse en un sector dominado por la china DJI.

Washington contempla un gravamen del 100 % para las aeronaves no tripuladas de más de 25 kilos de peso máximo al despegue y modelos con capacidad de detección térmica, mientras que los drones más pequeños sin esas capacidades y otros componentes solo estarían sujetos a un 25 %, con una lista de países con tarifas reducidas como la Unión Europea o Japón.

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La Casa Blanca señaló que la medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros para componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados y fortalecer la producción nacional, al tiempo que la Administración Trump alegó riesgos de seguridad y ciberseguridad derivados de las cadenas de suministro internacionales.

Este nuevo frente de fricción entre las dos mayores economías del mundo se suma a otros sectores en los que rivalizan, como los semiconductores, la inteligencia artificial o las tierras raras, y se produce antes de la visita de Estado que reunirá al mandatario chino, Xi Jinping, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington, prevista para el próximo 24 de septiembre. EFE

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