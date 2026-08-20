La RD del Congo aumenta a 2.476 la cifra de muertos y 5.208 los casos confirmados de ébola

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Nairobi, 20 ago (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 2.476 el número de muertos y a 5.208 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que ya es el segundo más letal de la historia.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 18 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,5 %.

Además, 730 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y 1.115 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84 %.

La transmisión golpea a seis provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), así como Bas-Uélé (norte).

"La respuesta se refuerza particularmente mediante la vacunación con Ervebo y la intensificación de la vigilancia y la atención en las zonas afectadas", destacó el Ministerio.

La vacuna Ervebo, diseñada originalmente contra la variante Zaire del virus del Ébola, ha dado indicios en animales de posible eficacia contra la menos común cepa de Bundibugyo, que causa el actual virus y para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos.

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Además, otras dos vacunas diseñadas específicamente contra la Bundibugyo se encuentran en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

La actual epidemia ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, si bien queda todavía lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

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Sin embargo, la epidemia actual es también la de crecimiento más rápido desde su declaración respecto a cualquier brote anterior, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado de que tiene potencial para alcanzar las cifras de la epidemia de África occidental.

Según ha revelado la OMS, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio situó las primeras infecciones incluso antes, al menos en enero.

Tras declararse la epidemia en Ituri, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio luego de registrar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.