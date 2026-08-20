La misión Proba-3 muestra fotografías obtenidas durante el eclipse solar

20/08/2026 La misión Proba-3 en la que participa la vasca Sener muestra fotografías obtenidas durante el eclipse solar. La misión Proba-3, que lidera la empresa vasca Sener para la Agencia Espacial Europea (ESA), ha mostrado las fotografías desde el espacio obtenidas en el eclipse solar del 12 de agosto, durante una fase de observación en el marco de sus actividades científicas. SOCIEDAD SENER

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La misión Proba-3, que lidera la empresa vasca Sener para la Agencia Espacial Europea (ESA), ha mostrado las fotografías desde el espacio obtenidas en el eclipse solar del 12 de agosto, durante una fase de observación en el marco de sus actividades científicas.

A través de un comunicado, Sener ha explicado que la misión de la ESA, cuya contribución industrial ha liderado Sener, obtuvo una nueva serie de imágenes durante el eclipse natural, "en una operación singular que demuestra la capacidad de esta misión pionera de vuelo en formación".

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Hasta la fecha, el tiempo de observación de la misión ha ascendido a más de 250 horas, el equivalente a 6.000 campañas de observación de eclipses totales en la Tierra.

La misión, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, tiene a España como principal contribuyente, con una inversión del 38% del total y durante una de sus fases de observación, Proba-3 captó una nueva serie de imágenes en el marco de las actividades científicas desarrolladas con motivo del eclipse.

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Según han señalado desde Sener, esta observación, realizada en unas condiciones especialmente singulares, "permitirá analizar el comportamiento de la misión en un escenario excepcional y reforzar el valor científico de sus datos".

El hito adquiere especial relevancia porque Proba-3 no fue concebida para operar durante un eclipse natural de estas características mientras mantenía actividad científica.

La operación implicó afrontar una pérdida temporal de potencia, lo que exigió adaptar la operativa de la misión para mantener la observación en condiciones seguras.

Según han remarcado desde Sener, "más allá del propio eclipse, estas imágenes demuestran la capacidad de Proba-3 para convertir circunstancias excepcionales en oportunidades para la ciencia".

La misión, desarrollada por la ESA en colaboración con un consorcio industrial europeo liderado por Sener, ya había marcado un hito al obtener las primeras imágenes de la corona solar mediante la creación de eclipses artificiales entre sus dos satélites.

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Proba-3 es una misión pionera de demostración tecnológica que utiliza vuelo en formación de alta precisión.

Sus dos satélites vuelan separados por 150 metros con una precisión milimétrica, de modo que uno de ellos bloquea el disco solar y permite al otro observar la corona, la atmósfera más externa del Sol.

Esta tecnología abre nuevas posibilidades para el estudio prolongado de la corona solar y para futuras misiones científicas que requieran estructuras virtuales de gran precisión en el espacio.

Como contratista principal de la misión, Sener ha liderado el desarrollo del sistema de Proba-3, tanto del segmento espacial como del segmento terrestre, en colaboración con la ESA y un consorcio industrial formado por más de 29 empresas de 17 países, que ha contado asimismo con el instrumento científico proporcionado por el Centre Spatial de Liege de Bélgica.

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