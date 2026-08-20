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Crece la movilidad y el empleo sobre dos ruedas en México: Quaker State lanza nuevo aceite semisintético para motos

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026

· Durante el 2019, el parque vehicular de motocicletas en México era alrededor de 4 millones de motos; en 6 años este aumentó a 11.9 millones de unidades.

· La motocicleta se ha consolidado también como una herramienta de trabajo para miles de mexicanos; los conductores de motos se preocupan por mantener sus vehículos en óptimas condiciones y tienen una conexión que va más allá de ser un medio de transporte.

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· Quaker State presentó Power Rider Semisintético 10W-40, un lubricante desarrollado para optimizar la protección, el desempeño y la durabilidad para motociclistas urbanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El crecimiento acelerado del uso de motocicletas en México está transformando las necesidades de mantenimiento de este segmento: Los conductores tienen mayor involucramiento con sus vehículos en comparación con los dueños de automóviles, pues en gran medida se han convertido en sus herramientas de trabajo, por el boom de empleos que se basan en las ventajas de movilidad que brindan estos vehículos.

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En tan solo seis años, el parque vehicular de motocicletas en México aumentó 11.9 millones de unidades, con un crecimiento anual de 19.2%, frente al 1% registrado por los automóviles, de acuerdo con cifras de la Integrate Data Facts (IDF). Este comportamiento también se refleja en el mercado laboral: Durante el primer trimestre de 2026, la fuerza laboral de conductores de motocicleta alcanzó las 425 mil personas, consolidando a este segmento como uno de los principales impulsores de la movilidad urbana.

En respuesta a esta evolución, Quaker State presentó Power Rider Semisintético 10W-40, un nuevo lubricante diseñado para brindar mayor protección, desempeño y durabilidad a las motocicletas que recorren diariamente las calles de las ciudades. Este producto se adapta a los requerimientos de conducción de los conductores y fortalece la oferta de la marca para un mercado en constante expansión.

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Los dueños de motocicletas son una población que busca productos que respondan a sus necesidades y que les permitan proteger una herramienta que forma parte de su vida cotidiana. Bajo este contexto, el producto que fue lanzado hoy ofrece una formulación enfocada en brindar protección al motor, otorgando un funcionamiento confiable y consistente.

"Las motos están cambiando la forma en que México se mueve en los entornos urbanos, y para miles de personas, son también una herramienta de trabajo. Cuando una moto es parte esencial de tu día a día, cada kilómetro cuenta y su cuidado se convierte en una prioridad para quienes las conducen. Por ello, en Quaker State estamos respondiendo a esta nueva realidad, y en consecuencia, desarrollamos este aceite semisintético, pensado como una solución para el motor de quienes viven la ciudad sobre dos ruedas", señaló Mónica Cabrera, gerente de portafolio de vehículos ligeros de CS Shell & Quaker State México.

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Uno de los principales atributos del nuevo lubricante es su tecnología semisintética, que combina aceites minerales de alta calidad con componentes sintéticos para brindar una mayor resistencia a las altas temperaturas, reducir el desgaste del motor y favorecer un funcionamiento más eficiente durante recorridos exigentes. Además, incorpora la tecnología de Esferas Fusion Tech, diseñada para contribuir a la limpieza del motor, controlar contaminantes y mantener la estabilidad de la viscosidad durante toda la vida útil del lubricante.

Como parte de esta evolución, Quaker State presenta Power Rider Semisintético 10W-40 en un nuevo formato de un litro, pensado para responder a los hábitos de mantenimiento del motociclista urbano y facilitar los cambios de aceite de acuerdo con las demandas reales de uso.

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El desempeño de este aceite está respaldado por la certificación JASO MA2, Japanese Automotive Standard Organization (JASO) uno de los estándares internacionales más reconocidos para lubricantes de motocicletas, lo que garantiza un desempeño confiable y una protección superior para motores de cuatro tiempos.

Con este lanzamiento, Quaker State fortalece su portafolio para motocicletas y reafirma su compromiso con un segmento que continúa creciendo en México. La incorporación de soluciones para este sector refleja la apuesta de CS Shell & Quaker State por acompañar la evolución de la movilidad urbana y responder a las necesidades de quienes dependen de su motocicleta todos los días.

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Sobre CS Shell & Quaker State:

CS Shell & Quaker State es la empresa de fluidos funcionales, líder en la categoría de lubricantes, que combina la tecnología global con la competitividad local, para ofrecer soluciones innovadoras y de la más alta tecnología a conductores, expertos y clientes de diversas industrias en México, República Dominicana y otros países del mundo. Para más información consulta CS Shell & Quaker State México.

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Sobre Quaker State:

Quaker State es una marca ampliamente reconocida por los conductores mexicanos, con un portafolio integral de fluidos —lubricantes, anticongelantes, aditivos y más— que, desde hace más de 95 años, se ha convertido en tu copiloto en cada trayecto, acompañando con confianza cada camino y cada reto junto a conductores y expertos, y respaldada por una sólida recomendación de mecánicos y refaccionarios en todo el país. Para más información consulta https://www.quakerstate.com.mx/ o visita nuestras redes sociales @quakerstate mx (Instagram), Quaker State México (Facebook) y Quaker State México (TikTok).

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FUENTE Quaker State