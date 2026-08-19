Última hora. Muere uno de los mejores amigos del Rey Juan Carlos, Josep Cusí, a los 92 años

19/08/2026 El Rey Juan Carlos y Josep Cusí en una imagen de archivo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Durísimos momentos para el Rey Juan Carlos, ya que como ha adelantado la revista ¡Hola! en primicia, este miércoles ha fallecido en Barcelona uno de sus mejores amigos, una persona leal que nunca le falló, y su compañero inseparable de regatas a bordo del 'Bribón' durante más de medio siglo, Josep Cusí, a los 92 años.

La salud del empresario y armador se había deteriorado en los últimos años después de sufrir un ictus a finales de 2021 que le dejó importantes secuelas en su movilidad y en su visión, retirándose de la vida pública desde entonces, aunque su contacto con el Emérito fue constante hasta sus últimos días, cuando tras sufrir un emporamiento en su estado ha fallecido en su residencia de la ciudad Condal rodeado de su mujer, Inés Muiños, de sus hijos, y de sus nietos.

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Don Juan Carlos y Josep Cusí se concieron a principios de la década de los 70, cuando el padre del Rey Felipe VI se preparaba para participar en las Olimpiadas de Munich de 1972. Inseparables desde entonces, y unidos no solo por su pasión por el mar y la vela sino por unos caracteres muy afines y parecidos, se hicieron rápidamente los mejores amigos. Una amistad que no dejó de crecer con el paso de los años, compartiendo competiciones, viajes y veranos en Palma de Mallorca, y convirtiéndose el catalán en uno de los apoyos más leales e incondicionales del Monarca siempre huyendo de todo protagonismo en un discreto segundo plano.

Aunque por el momento se desconocen los detalles del último adiós al armador, teniendo en cuenta el inmenso cariño que el Emérito tenía por su amigo -al que visitó en varias ocasiones en Barcelona tras el empeoramiento en su estado de salud- cabe esperar que el abuelo de la Princesa Leonor paralizará su agenda y cancelará sus planes para viajar desde Abu Dabi a nuestro país y poder despedirse personalmente de su amigo más fiel y arropar a su familia en este doloroso trance.

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