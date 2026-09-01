Noboa declara como prioridad el fortalecimiento de acciones de prevención frente a El Niño

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Guayaquil (Ecuador), 31 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este lunes como prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, después de que el Gobierno declarara el sábado la alerta roja por la evolución de las condiciones océano-atmosféricas.

El mandatario también declaró como prioridad la ejecución de las acciones de respuesta y recuperación que correspondan, en función de la evolución del evento y los escenarios de riesgo, de acuerdo al decreto publicado.

Para cumplir con esta declaración, Noboa ordenó a los ministerios de Gobierno, Infraestructura y Tecnología; Salud Pública; Ambiente y Energía; Trabajo y Desarrollo Humano; Desarrollo Económico y Productivo; Educación, Deporte y Cultura; Defensa Nacional; e Interior, que ejecuten de manera coordinada las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación.

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Y dispuso al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que adopte las medidas presupuestarias necesarias para garantizar la asignación oportuna de los recursos requeridos por las otras carteras de Estado.

Además, instó a los gobiernos locales a priorizar la ejecución y el fortalecimiento de los planes de acción, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Así como a los organismos técnico-científicos a que fortalezcan el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas, meteorológicas e hidrológicas que "permitan tomar decisiones anticipadas para reducir las pérdidas y daños asociados a la evolución del fenómeno El Niño".

El pasado sábado, el Gobierno declaró la alerta roja en todo el territorio nacional para fortalecer desde ahora las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.

La titular de la SNGR, Carolina Lozano, ha calculado que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias.

Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70 % son para prevención y el 30 % restante para la línea de respuesta. EFE