Mueren tres personas y otras cinco resultan heridas en ataques aéreos rusos contra Kiev

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Al menos tres personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas en ataques perpetrados por el Ejército ruso contra Kiev, capital de Ucrania, en la madrugada de este martes, con drones y misiles balísticos.

"Lamentablemente, como resultado de ataques enemigos contra la capital, tres personas han muerto", ha informado la Administración militar de la ciudad de Kiev en un mensaje en redes en el cual ha sumado que cinco personas más han resultado heridas.

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Previamente, la Fuerza Aérea ucraniana informó, por la misma vía, de la detección de objetos de alta velocididad dirigidos contra la capital ucraniana.

Del mismo modo, el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha informado de la muerte de una persona tras verse afectada por los ataques rusos una empresa ubicada en Borispil, a unos 30 kilómetros de la capital ucraniana, resultando herida, a su vez, una persona más.

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También en Borispil, Tkachenko ha hecho alusión a daños en un edificio residencial de cinco plantas, que ha provocado la evacuación de 48 personas, dejando ocho víctimas entre ellas, de las cuales una es un niño; amén de incendios de coches en un aparcamiento cercano, que ya han sido sofocados.

Por su parte, las autoridades rusas han informado de un incendio y daños en la zona portuaria de Ust-Luga, en el mar Báltico, lugar con relación al cual el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha indicado que los servicios de emergencia están trabajando, mientras se sigue recabando información de las consecuencias de este suceso derivado de un ataque con drones.

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