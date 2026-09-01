Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur (1993-1995) a los 97 años

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El ex primer ministro francés Édouard Balladur (1993-1995) ha fallecido este lunes a los 97 años, veinte años después de su retiro de la política, a la que dedicó más de la mitad de su vida llegando también a ejercer como ministro de Estado y de Economía entre 1986 y 1988.

Así lo ha señalado su familia, según ha recogido el portal de noticias francés franceinfo. El exmandatario, nacido en 1929 en Esmirna, Turquía, en el seno de una familia de origen armenio, vio su carrera despegar a partir de 1964, cuando se unió al gabinete de Georges Pompidou, entonces primer ministro bajo el mandato de Charles de Gaulle.

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En aquella época conoció a Jacques Chirac, quien tras hacerse con el cargo de primer ministro en 1986 lo convirtió en su 'número dos' como ministro de Estado, además de jefe de la cartera de Economía. Cuando Chirac se lanzó a por la presidencia gala en 1993, Balladur lo sustituyó como primer ministro, aunque acabaría decidiendo presentarse a las elecciones presidenciales en 1995, donde salió derrotado en la primera vuelta, por detrás de Lionel Jospin y el propio Chirac, quien finalmente llegó al Palacio del Elíseo.

CONDOLENCIAS DE LA CLASE POLÍTICA

Al anuncio de su deceso le han seguido las palabras de la clase política francesa, comenzando por el presidente galo, Emmanuel Macron, quien en un mensaje en redes ha querido recordar a "un servidor exigente, mesurado y entregado" que "llevaba a Francia en el corazón". "Rindo homenaje a su memoria y envío mis condolencias a su familia y seres queridos", ha expresado.

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Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha destacado a Balladur como "un hombre de Estado con espíritu reformista" que, a su juicio, "seguirá siendo un referente para muchos hombres y mujeres de su familia política".

De igual modo, se han pronunciado algunos de los candidatos a la Presidencia en las elecciones previstas para 2027. Lo ha hecho Gabriel Attal, de la formación 'macronista' Renacimiento, que ha despedido al ex primer ministro destacando que "ha dejado huella en más de medio siglo de vida pública francesa". "La República pierde a un gran servidor", ha apostillado.

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A su vez, el candidato de Los Republicanos, Bruno Retailleau, ha expresado su "inmensa tristeza" por el fallecimiento de una "figura destacada del gaullismo". "Fiel a sus convicciones de derecha y liberales, así como a una forma de moderación en su expresión, se mantenía al margen de las derivas actuales de la política", ha manifestado Retailleau, describiendo a Balladur como alguien que buscaba "convencer y nunca seducir" y que era "uno de esos políticos que tienen una alta opinión de los electores porque tienen una idea noble de Francia".

Por otro lado, la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha declarado también en redes que, "más allá de los desacuerdos políticos que mantuvimos con quien fue primer ministro entre 1993 y 1995, hoy conviene rendir homenaje a un hombre de Estado que ha dejado huella en la vida pública francesa, que ha defendido con constancia sus convicciones y su concepción del servicio a la República y que siempre ha sabido mostrar respeto por el debate democrático".

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