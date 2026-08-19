Ucrania ataca refinería en el sur de los Urales y fábrica de explosivos en Nizhni Nóvgorod

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Moscú, 19 ago (EFE).- Ucrania atacó hoy una refinería en Ufá, la capital de la región rusa de Bashkortostán, al sur de los montes Urales, y una fábrica de explosivos en la ciudad de Dzerzhinsk, en Nizhni Nóvgorod, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Tuvimos un pequeño incendio en una de las refinerías. Ahora se determina la magnitud de los daños, pero preliminarmente el impacto afectó a una instalación que estaba en reparaciones", informó el servicio de prensa del gobernador bashkir, Radii Jabírov.

Señaló que la caída del dron afectó a varias tuberías, causando "daños menores".

"Pienso que en un par de días todo eso será reparado", aseveró.

Añadió que un dron impactó contra un edificio de viviendas, dañando los ventanales de los pisos superiores y varios automóviles.

"Según datos preliminares resultó herida una persona. Fue hospitalizada y ahora recibe toda la atención médica necesaria", indicó. Más tarde puntualizó que se trataba de un estudiante de medicina procedente de la India.

Señaló que en total contra la capital regional fueron lanzados seis drones, cuatro de los cuales fueron derribados.

A su vez, el canal de Telegram independiente Astra informó de una densa columna de humo sobre la ciudad de Dzerzhinsk, en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 300 kilómetros al este de Moscú, y estimó en base al análisis de fuentes abiertas (OSINT) que su origen estaba en la fábrica de explosivos 'Sverdlov', al oeste de la urbe.

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Además, indicó que un edificio de vivienda también resultó dañado a consecuencia del ataque.

Según escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Gleb Nikitin, durante la pasada noche las defensas antiaéreas del Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional y las autodefensas derribaron 52 drones ucranianos.

En total, según el mando castrense ruso, las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron durante la pasada noche 453 drones ucranianos de ala fija" sobre 21 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE