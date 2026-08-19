Qué son Cronus Zen y XIM Matrix, los dispositivos polémicos que permiten jugar con teclado y ratón simulando un mando

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Los dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix, que nacieron con propósitos legítimos de accesibilidad y compatibilidad, se han vuelto muy populares y polémicos en la comunidad de videojuegos al permitir jugar con teclado y ratón simulando un mando.

Más allá de su asociación con las trampas en los videojuegos competitivos, estos dispositivos permiten remapear controles, conectar teclado y ratón en consolas que no lo admiten de forma nativa, o adaptar la respuesta de los mandos, lo que abre la puerta a que jugadores con discapacidad motriz o con necesidades físicas específicas puedan disfrutar de este tipo de ocio que mueve masas en todo el mundo, y que de otro modo sería prácticamente innaccesible.

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Ello no quita que la otra cara de esta tecnología, según cómo se utilice, varíe entre ser una herramienta de inclusión y el instrumento de ventaja ilícita. Más si cabe en un momento en el que el juego competitivo cuenta con miles de jugadores profesionales y en el que estudios como Activision Blizzard dedican esfuerzos continuos al desarrollo y actualización de sus herramientas 'anti-cheat' para juegos como Call of Duty, como una de 2023 capaz de detectar el uso de hardware de terceros.

"Aunque algunos de esos dispositivos son vendidos apelando a la accesibilidad, nos centramos en cómo se usan en la práctica para crear ventajas de juego injustas que infringen nuestra Política de Seguridad y Sanciones", señala Call of Duty en una publicación en su web sobre las herramientas 'anti-cheat'.

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De hecho, el estudio no ha cesado de implementar medidas para hacerle la vida más difícil a los tramposos con funciones como las alucinaciones e incluso a principios de año actualizó Ricochet para que detectara expresamente los equipos Cronus Zen y XIM Matrix. Riot Games, el estudio detrás de Valorant, incluso corrigió vulnerabilidades en algunas placas base y pasó a exigir actualizar la BIOS para jugar a su multijugador competitivo.

Para entender mejor la repercusión que tienen dispositivos como Cronus Zen y XIM Matrix, conviene saber que la mayoría de los juegos multijugador 'online' dividen a los jugadores según el equipo o dispositivo que usan para jugar, ya que el rendimiento cambia mucho entre jugar con teclado y ratón o hacerlo con un mando de control.

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Y, aunque hay jugadores que han logrado un grado de habilidad altísimo con un mando, como puede ser el de una consola PlayStation o Xbox, el hecho de usar un adaptador físico que engañe a la consola haciéndole creer que recibe la señal de un mando cuando en realidad se está jugando con teclado y ratón, según explican medios especializados como TechRadar, facilita que se logren más victorias en los títulos competitivos.

Si a esto se suma que los juegos, cuando detectan que se está jugando con un mando de control, suelen activar la asistencia de apuntado para que la experiencia en los 'shooter' no sea tan frustrante, el jugador tendrá muchas ventajas en su mano para alzarse con la victoria final en juegos como Fortnite, Call of Duty o Apex Legends.

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LAS VENTAJAS QUE DAN

Estos dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix se encuentran entre los más populares y permiten la automatización de macros (trampas y scripts), los cuales son secuencias de comandos automatizadas que se ejecutan presionando un solo botón, o, dicho de otro modo, que permiten grabar instrucciones precisas como "aprieta el botón de disparo, mueve el stick derecho hacia abajo durante 0,3 segundos y suelta el gatillo".

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Las ayudas que proporcionan los macros le ponen la alfombra roja al jugador para facilitarle las partidas y así alzarse con las victorias que, de otra manera, se basarían en la pura habilidad.

Los dos dispositivos mencionados ofrecen todo tipo de ayudas como los macros que se suelen usar principalmente para el control de retroceso cuando se dispara un arma de forma continua en un 'shooter' (evita que el cañón se mueva hacia arriba o los lados debido al retroceso), o el fuego rápido, que hace que un arma semiautomática (siempre dispara una sola bala cada vez que se aprieta el gatillo) dispare a la velocidad máxima permitida.

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'Aim Abuse' (abuso de la asistencia de apuntado) es otro macro que tiene el objetivo de engañar al juego para que se reactive la asistencia de apuntado constante y agresivo, lo que provoca que la mira se quede fijada al cuerpo del enemigo, a lo que se denomina 'soft aimbot'.

DIFERENCIAS ENTRE CRONUS ZEN Y XIM MATRIX

Los dispositivos más populares son los mencionados Cronus Zen y XIM Matrix que son adaptadores 'pass-through', aunque hay sutiles diferencias entre ellos, sobre todo en la filosofía de producto.

Se conectan a la consola, luego el mando oficial al dispositivo y el teclado y ratón al mismo, así el aparato se encarga de traducir los movimientos del ratón en movimientos del 'stick' analógico del mando en tiempo real.

Cronus Zen tiene un enfoque destinado a los scripts y macros y con la distinción de contar con un lenguaje de 'scripting' propio llamado GPC, tal y como explica el propio Cronus en su documentación, además de un ecosistema enorme de scripts de terceros.

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El XIM Matrix, en cambio, nació con otra vocación: la traducción de teclado y ratón a mando en consola, con su sistema de apuntado propio, al que el fabricante llama 'Smart Translator', orientado a la precisión en los 'shooters'.