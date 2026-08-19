Turquía tacha de "falsos" los señalamientos de Israel sobre tropas turcas en Siria

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Redacción Internacional, 19 ago (EFE).- Turquía rechazó la madrugada de este miércoles los señalamientos de Israel sobre la intención de Ankara de desplegar tropas turcas en un aeropuerto de Siria, que Tel Aviv bombardeó el día anterior.

La Dirección de Comunicaciónes de la Presidencia de Turquía tachó de "falsas" las "acusaciones" de Israel y criticó que buscan "legitimar los ataques aéreos ilegales de Israel contra la soberanía e integridad territorial de Siria".

La madrugada del martes, aviones de guerra israelíes atacaron un aeropuerto militar en las afueras de Idlib, en el noroeste de Siria, que afectaron la infraestructura pero no dejaron víctimas, según informó la televisión estatal siria.

Posteriormente, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pronunció para justificar el ataque al considerar que Siria había permitido que tropas turcas se desplazaran a la base aérea, algo que hubiera supuesto una "ruptura del status quo" militar entre ambos países.

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Ankara aseguró que las "acusaciones se derivan de la intención de Netanyahu de continuar con sus políticas expansionistas y desestabilizadoras" en la región con miras a las elecciones parlamentarias del próximo octubre en Israel.

Además, Turquía reiteró su voluntad de trabajar hacia la "paz duradera" e insistió en que "jamás permitirá la desestabilización de Siria", con quien "seguirá cooperando". EFE