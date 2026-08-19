Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Nikkei cae más de un 3 % en la apertura lastrado por la guerra en Irán

Guardar

Tokio, 19 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía más de un 3 % en la apertura de la sesión de este miércoles, en línea con el cierre en rojo de Wall Street ante la creciente incertidumbre sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía un 3,15 %, o 2.128,16 puntos, hasta ubicarse en 65.332,57 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 2,75 %, o 113,65 puntos, hasta los 4.026,57 enteros.

La tendencia a la baja del parqué tokiota tiene lugar en medio del temor del mercado a un posible aumento de la inflación, después de que terminara el plazo establecido entre Teherán y Washington para negociar la paz, en unas negociaciones que siguen estancadas.

PUBLICIDAD

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se hundía por encima del 5 %. La empresa Fujikura, que fabrica cables para centros de datos, se desplomaba un 7,6 %.

Las empresas del sector de los semiconductores Disco y Advantest se dejaban un 5 % y un 3,7 %, respectivamente.

En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, perdía un 1,21 %, y sus rivales Honda y Nissan cedían un 0,7 % y un 2,1 %, respectivamente. EFE

Últimas Noticias

Turquía tacha de "falsos" los señalamientos de Israel sobre tropas turcas en Siria

Infobae

Detectan 580 nuevas hectáreas afectadas por minería en la Amazonía de Ecuador desde 2025

Infobae

Más del 80 % de empresarios pesqueros en Perú prevé afectación alta o muy alta por El Niño

Infobae

Botafogo despide al técnico portugués Franclim Carvalho

Infobae

Socialista democrática enfrentará a exfiscal de Florida por el escaño de Marco Rubio

Infobae