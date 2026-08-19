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Trump propone a la asesora Heidi Overton para liderar la Administración de Alimentos y Medicamentos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este miércoles a la asesora de la Casa Blanca Heidi Overton para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), tras un año tumultoso dentro del organismo marcado por dimisiones de altos cargos y quejas del sector.

"Hoy tengo el honor de nominar a la maravillosa Heidi Overton, doctora en Medicina y en Filosofía, como nuestra próxima comisionada de la FDA", ha anunciado en sus redes sociales, describiendo a Overton como una "estrella" en su Administración.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado de Overton sabe "abordar los problemas más difíciles". "Ahora necesitamos su liderazgo en la FDA para garantizar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en descubrimientos científicos y curas", ha agregado.

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Overton tendrá que superar un proceso de confirmación en el Senado, dirigido por el presidente del comité de salud, el republicano por Luisiana Bill Cassidy, que ha mantenido una relación tensa tanto con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, como con Trump, según informa la agencia de noticias Bloomberg.

De ser confirmada, se enfrentará a la tarea de estabilizar una agencia convulsionada por una rotación de liderazgo sin precedentes. Overton reemplazaría a Kyle Diamantas, nombrada de forma interina el pasado mayo, tras la dimisión del entonces comisionado Mary Makary, que se mantuvo 13 meses en el cargo.

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