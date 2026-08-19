Tres bomberos con heridas graves y viviendas evacuadas en Portugal por los incendios

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Lisboa, 19 ago (EFE).- Tres bomberos han resultado heridos de gravedad y varias viviendas han sido evacuadas este miércoles en Portugal en el marco del combate contra cuatro grandes incendios rurales activos que afectan al norte y centro del país, informó a EFE una fuente del Comando Nacional de Emergencia y Protección Civil luso.

El oficial de Operaciones del Comando Pedro Araújo explicó en declaraciones a EFE que estos incendios se encuentran en las localidades de Boticas (distrito de Vila Real), Arouca (Aveiro), Torre de Moncorvo (Bragança) y Alijó (Vila Real) y, según sus datos, entre los cuatro han consumido "varios miles de hectáreas".

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Al cierre de la tarde de hoy, entre los cuatro mantenían en el terreno a 1.338 bomberos, 435 vehículos y 17 aeronaves.

Durante las labores de combate contra el fuego en Arouca, un vehículo de bomberos se salió hoy de la carretera y cayó por una cuneta, lo que provocó heridas graves a tres bomberos y leves a otro.

Por otro lado, se ha registrado un herido leve en Torre de Moncorvo y otros dos, en Boticas.

Sin dar números, Araújo añadió que varias viviendas han sido evacuadas "de forma preventiva" a raíz de estos cuatro incendios, y no se descarta evacuar a más personas.

Los fuegos que "más preocupan" son el de Boticas y el de Alijó por tener más viviendas en su línea de propagación.

Según este responsable, las condiciones meteorológicas "empezarán a ser más favorables" este jueves, ya que se espera un descenso generalizado de las temperaturas en el país.

"Por eso vamos a tener una noche todavía muy laboriosa", resumió. EFE