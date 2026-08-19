Liga F adjudica sus derechos audiovisuales a DAZN, TVE y TV3 para las próximas tres temporadas

Guardar

El Órgano de Control de los Derechos Audiovisuales de Liga F, tras analizar las nuevas ofertas recibidas en la segunda ronda prevista en las Bases del procedimiento, ha decidido adjudicar los derechos audiovisuales de la competición en España y Andorra para las próximas tres temporadas a DAZN, TVE y TV3.

Así, Liga F detalló este miércoles que DAZN "ofrecerá en cerrado los ocho partidos de cada jornada" de la Liga F Moeve (Primera División del fútbol femenino) y que TVE y TV3 "ofrecerán cuatro partidos de cada jornada en abierto", algo que "permitirá que la mitad de los encuentros de la competición puedan verse gratuitamente cada fin de semana".

PUBLICIDAD

"Este modelo audiovisual responde a la estrategia puesta en marcha por los clubes de Liga F el pasado mes de enero: potenciar la máxima visibilidad y el crecimiento de las audiencias, combinando las retransmisiones en abierto y la oferta de pago como dos vías complementarias", subrayó Liga F en su nota de prensa.

"En la temporada 2025-26 la competición alcanzó una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, con un incremento del 11,2% respecto a la anterior y del 127% desde la creación de Liga F en la campaña 2022-23", explicó el mismo comunicado del organismo liguero.

PUBLICIDAD

Ese texto luego apuntó que "el escenario audiovisual de Liga F mantiene su apuesta prioritaria por la retransmisión en abierto como una herramienta fundamental para construir valor futuro, llegar al mayor número de hogares y multiplicar la exposición de los clubes, de sus futbolistas y los patrocinadores, favoreciendo un círculo virtuoso entre audiencia, notoriedad y valor deportivo y comercial".

"En relación con los derechos audiovisuales en la Unión Europea y resto del mundo", acorde al comunicado de prensa, el Órgano de Control decidió "no adjudicar los paquetes en los términos globales inicialmente planteados y abordar directamente su comercialización en los diferentes mercados debido al interés recibido durante el proceso por parte de operadores de distintos países y áreas geográficas".

PUBLICIDAD

"Esta estrategia permitirá adaptar la distribución de Liga F a las características y oportunidades de cada mercado, ampliar su presencia internacional y seguir haciendo de la visibilidad y el crecimiento de las audiencias la base para construir el valor futuro de la competición. Liga F quiere agradecer a DAZN, TVE y TV3 su apuesta y confianza en el proyecto, así como reconocer el interés y la participación del resto de operadores que han concurrido al proceso en ambas rondas", zanjó la nota.