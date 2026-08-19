Pionyang denuncia las maniobras entre Washington y Seúl como la "amenaza más inmediata"

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Seúl, 19 ago (EFE).- Corea del Norte denunció los ejercicios militares conjuntos en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur y defendió su derecho a la autodefensa frente a las "amenazas militares del enemigo", afirmó este miércoles la agencia de noticias KCNA, a pesar de la orden del presidente estadounidense de reducir las maniobras.

"La peligrosa escalada de los ejercicios bélicos organizados por EE.UU. y sus fuerzas vasallas representa una amenaza cada vez más grave para la seguridad de (Corea del Norte), lo que conducirá a un mayor deterioro de la situación", indicó KCNA en un comentario, sin mencionar las recientes críticas de Trump a estas maniobras.

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Por ello, KCNA consideró que "es necesario contrarrestar las maniobras amenazantes de los enemigos, las cuales se agravan con el paso del tiempo".

"(Corea del Norte) mantendrá siempre en su punto de mira a todos los enemigos que vulneren y amenacen su seguridad, para lanzarles un ataque preciso y aniquilador mediante medidas de autodefensa", añadió.

Horas antes del comienzo del UFS el lunes, Trump pidió una reducción "sustancial" del ejercicio y destacó su "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong-un, al tiempo que criticó a Corea del Sur por negarse a apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán.

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Las autoridades surcoreanas confirmaron este mismo miércoles que, en vez de terminar el 27 de agosto, las maniobras concluirán este viernes, seis días antes de lo previsto.

Durante su primer mandato, Trump reestructuró ejercicios militares clave para facilitar el diálogo con Kim y ambos celebraron tres encuentros entre 2018 y 2019, el último de ellos estrechándose la mano en la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas. EFE

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