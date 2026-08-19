Pekín tacha de "despilfarro" el gasto militar récord propuesto por el Gobierno de Taiwán

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Pekín, 19 ago (EFE).- El Gobierno chino calificó este miércoles de "despilfarro" la propuesta de Taiwán de elevar el gasto en Defensa hasta un récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses (unos 35.318 millones de dólares) para 2027, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones entre Pekín y Taipéi.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhu Fenglian opinó que desde que el Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán llegó al poder en 2016, sus dirigentes "se han aferrado obstinadamente a la postura separatista de la 'independencia'" y "han despilfarrado cada vez más el dinero ganado con el esfuerzo del pueblo taiwanés".

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Según la vocera, el actual Ejecutivo se ha "lanzado por la senda equivocada del militarismo desenfrenado, no solo recortando el gasto social y de bienestar de la isla (...), sino arrastrando a Taiwán hacia un abismo de catástrofe".

Zhu consideró que el incremento en el presupuesto de Defensa perjudica los intereses directos de la población taiwanesa y "sin duda será rechazado por la opinión pública".

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, avanzó este lunes que su Gobierno propondrá un presupuesto de Defensa de 1,12 billones de dólares taiwaneses para el año próximo, lo que supone un aumento del 18 % respecto a 2026.

"Invertir en defensa es invertir en la paz; seguiremos construyendo una capacidad de defensa más sólida para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región", aseguró el mandatario.

El Ejecutivo taiwanés presentará el desglose de esta y otras partidas presupuestarias el 20 de agosto, aunque el Parlamento -controlado actualmente por una oposición partidaria de estrechar lazos con Pekín- es el que tiene la última palabra sobre las cifras definitivas.

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La propuesta no responde solo a la creciente presión militar de Pekín, que considera Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, sino también a las exigencias de Washington, que insiste en que Taipéi debería gastar más en su propia Defensa. EFE