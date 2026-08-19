Héctor Kotsifakis al encarnar a 'El Chapo': "No había elementos para llamarlo psicópata"

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Ciudad de México, 18 ago (EFE).- Para encarnar a Joaquín 'el Chapo' Guzmán en la película 'La captura', el actor mexicano Héctor Kotsifakis se adentró en las historias "no públicas" y "más humanas" del entonces narcotraficante más poderoso del mundo, a través de conversaciones con su maestro de teatro, llamadas telefónicas y una de sus terapeutas durante su reclusión en penales de máxima seguridad.

"Lo que me decía su psicóloga es que tuvo que hacer un perfil y no tenía elementos para llamarlo un psicópata, porque sí es un ser humano con sentimientos", dijo Kotsifakis a EFE durante una alfombra roja celebrada este martes, previo al estreno del largometraje en la plataforma Netflix.

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Kotsifakis (Coahuila, 1971) nació en el norte de México y entiende bien ese territorio que hasta hace apenas dos años era el imperio del Cartel de Sinaloa, grupo criminal del que 'El Chapo' es uno de los fundadores y quien actualmente está encarcelado en Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró que para interpretar al capo en el momento de su detención definitiva en 2016 buscó alejarse del cliché de la información pública para encontrar al "humano" detrás del criminal.

Al actor le sobran las anécdotas a las que tuvo acceso, pero recuerda especialmente aquella vez en que el maestro de teatro del capo le contó que este pidió recibir clases para "salir un poco del calabozo en donde lo tenían aislado", o cuando guardaba en su bolsillo unos dulces de envoltura amarilla sabor mantequilla que terminaba compartiendo con su profesor.

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"Con todo lo que estudié, lo entendí como una persona generosa, como alguien muy inteligente que se cuidaba mucho de lo que decía, difícil de leer y cauteloso", explicó Kotsifakis (‘Pedro Páramo’) tras escuchar numerosas llamadas telefónicas en las que 'El Chapo' ejercía como negociador.

El intérprete aclaró que 'La captura' "no es una apología al crimen", sino todo lo contrario, es un esfuerzo por cambiar la narrativa de un sinnúmero de producciones que se han centrado en "recargar" los aspectos negativos de la policía y las instituciones mexicanas.

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"Ahora estamos pagando el precio", lamentó el actor, para quien los contenidos de entretenimiento sí tienen implicaciones en la posición que ocupa México en el tablero político mundial.

Ese giro de tuerca en la narrativa de la cinta dirigida por Chava Cartas lo encabezan sus protagonistas, Noé Hernández (Héctor Rosales) y Alfonso Herrera (Arturo Carmona), quienes dan vida a los dos policías federales que lograron la detención definitiva de 'El Chapo' y a su guardaespaldas, Jorge Iván 'el Cholo' Gastélum, en medio de la operación militar Cisne Negro.

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Herrera ('La dictadura perfecta') contó a EFE que fueron aproximadamente dos horas las que Carmona estuvo con el narcotraficante más buscado del mundo en una habitación del Motel Doux, en Los Mochis, Sinaloa, antes de su captura, mientras recibía amenazas de muerte y ofertas de sobornos millonarios.

También destacó esta cinta como una oportunidad para mirar con "objetividad" la historia de dos héroes reales y anónimos.

"No hay que ser ingenuos respecto al país (México) en donde vivimos, porque las instituciones y los gobiernos que nos dan seguridad son lo que son y no podemos romantizarlos", recalcó.

'La captura' aterriza en Netflix el próximo 21 de agosto, un estreno que se enmarca en un tenso contexto en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en el cual 'El Chapo' se encuentra en una prisión de máxima seguridad en EE.UU. y desde donde ha pedido mediante cartas escritas a mano su extradición a territorio mexicano. EFE

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