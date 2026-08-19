ONG denuncia el “aumento sin precedentes” de protestas en Cuba en la primera mitad de 2026

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La Habana, 19 ago (EFE).- La ONG Cubalex denunció este miércoles que “la crisis energética, hídrica y sanitaria” provocó un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, que llegaron a las 766 en total en 141 municipios de la isla.

Cubalex indicó que esas manifestaciones alcanzaron “picos históricos” en febrero y junio pasados; en este último se llegaron a registrar hasta 31 protestas en un solo día para un total de 253 manifestaciones, “el mayor número en un solo mes” desde que esta ONG comenzó a documentarlas en 2022.

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Las protestas “no solo aumentaron en cantidad, sino en radicalización en respuesta a la crisis estructural” que vive el país, señaló la investigadora de Cubalex, Salomé García, durante un debate virtual esta jornada para presentar el Informe Semestral sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba.

Añadió asimismo, que el descontento social en Cuba se expresa a través de la “quema de basura, cacerolazos, consignas, carteles, ocupación de espacios públicos y cierres de calles”.

En este sentido señaló que, los hechos de mayor “radicalización” registrados fueron la quema de la entrada del edificio de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila (centro) el pasado marzo, y otra acción similar en un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara, en el poblado de Contramaestre, en Santiago de Cuba (oriente).

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Sin embargo, según Cubalex, el epicentro de las protestas continúa siendo La Habana, con 495 eventos en seis meses, “registrando un desplazamiento progresivo desde las periferias hacia zonas centrales de la ciudad”, mientras que las provincias de Santiago de Cuba (oriente de la isla) con 81 manifestaciones y Matanzas con 25, se consolidaron como el segundo y tercer foco de movilización.

De acuerdo con el informe, el Gobierno cubano “respondió con una intensificación paralela de la represión” a las protestas con acciones como “detenciones masivas en el momento de las manifestaciones, seguidas de citaciones, amenazas, multas y procesos penales prolongados semanas o meses después”.

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Los datos de Cubalex señalan que en el semestre se registraron 257 incidentes de detenciones arbitrarias, lo que representa un “70 % más que en el semestre anterior, con al menos 410 víctimas”.

“Las detenciones y los traslados posteriores conforman, en la práctica, un mismo patrón: son las dos categorías que con más frecuencia se registran juntas en un mismo evento de todo el semestre, con 208 coocurrencias”, puntualizó el texto.

La ONG denunció, asimismo, otras actividades represivas contra el “derecho a la libertad de expresión y a la información", que se manifiestan mediante las "detenciones, procesos penales y sanciones por opiniones críticas, cortes selectivos de comunicaciones y hackeos con fines de vigilancia y censura”.

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Al respecto, indica el informe, “en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2026 se documentaron 1.894 hechos violatorios de derechos humanos en todo el país, un incremento del 48 % respecto al semestre anterior”.

Recalcó, además, que en el ámbito penitenciario persistieron “la violencia y las muertes evitables por negligencia médica en un contexto de impunidad absoluta” y denunció “la alta concentración de vulnerabilidades en personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos”.

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Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Estados Unidos, intensificada con el asedio petrolero y las sanciones del último medio año, ha agravado aún más la situación. EFE