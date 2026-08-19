Muere a los 77 años Frank Beard, batería del grupo ZZ Top

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Frank Beard, batería del grupo ZZ Top, ha muerto a los 77 años este lunes en su rancho de Richmond (Texas) bajo cuidados paliativos y rodeado de sus familiares, según ha anunciado la banda a través de su página web oficial.

El guitarrista de la banda, Billy F. Gibbons, ha señalado que él y el bajista Elwoord Francis pierden "un gran amigo y colaborador" mientras que el mundo ha perdido a uno de los baterías "más innovadores por naturaleza y a un gran y auténtico hijo de Texas".

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"Su característico ritmo fue clave para que ZZ Top se mantuviera en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante, tal como él lo deseaba", ha indicado.

Gibbons y Beard fundaron ZZ Top en 1969 en Houston (Texas) junto al bajista Dusty Hill. Juntos, conformaron una de las alineaciones más longevas de la música hasta el fallecimiento de Hill en 2021. Tras su muerte, Francis se unió a la banda, que ha continuado de gira por Norteamérica, Europa y Sudamérica hasta la actualidad

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La banda retomará su gira actual, The Big One!, este fin de semana con dos fechas en Austin City Limits, "uno de los recintos favoritos de Frank y en una ciudad que era como su segundo hogar". Actuaron en las Noches del Botánico en Madrid el pasado 20 de julio.