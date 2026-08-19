Más de 300 efectivos compondrán el dispositivo de seguridad para el Getafe-Partizan en el Coliseum

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Más de 300 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad previsto por la Delegación del Gobierno para el partido de ida de la fase previa de la UEFA Conference League que enfrentará este jueves en el Coliseum al Getafe CF y el FK Partizan de Belgrado.

En concreto, el operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Caballería, Unidad Aérea con capacidades dron y antidron, Brigada Provincial de Información y Guías Caninos, además de efectivos de la Policía Municipal de Getafe y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).

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A ellos se sumarán componentes de Samur-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol madrileño, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El partido ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

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Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas, en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

Se prevé la asistencia de unos 670 aficionados serbios con entrada. El aforo máximo actual está limitado a cerca de 10.200 personas debido a las obras de remodelación del campo getafense.

Para agilizar el trabajo policial y teniendo en cuenta la reubicación de los asientos, se recomienda a todos los asistentes que acudan al estadio con suficiente antelación para pasar los controles de seguridad.