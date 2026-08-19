Los vuelos de larga distancia desde España crecen un 50,7% este verano, con un precio de 648 euros, según Kiwi

19/08/2026 Los vuelos de larga distancia desde España crecen un 50,7% este verano, con un precio estable de 648 euros, según Kiwi. Los pasajeros españoles que han reservado vuelos de larga distancia --más de 4.000 kilómetros-- para viajar entre junio y agosto han crecido un 50,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, con destinos como China (+294 %), Brasil (+144 %) o Japón (+73 %) como grandes protagonistas, según datos de Kiwi. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA KIWI

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Los pasajeros españoles que han reservado vuelos de larga distancia --más de 4.000 kilómetros-- para viajar entre junio y agosto han crecido un 50,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, con destinos como China (+294 %), Brasil (+144 %) o Japón (+73 %) como grandes protagonistas, según datos de Kiwi.

Además, el precio medio del billete se mantiene prácticamente estable al alcanzar los 647,81 euros por pasajero, apenas un 1,8% por encima del verano anterior.

Por su parte, Madrid y Barcelona se consolidan como los grandes centros de salida para este tipo de rutas, concentrando el cerca del 40% de los vuelos de larga distancia, con un crecimiento interanual del 58,6% en el caso de la capital y del 23,2% para la ciudad condal.

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Bilbao se convierte en el origen con la evolución más llamativa, con un aumento del 194,9% en el número de pasajeros que viajan a destinos lejanos.

Sobre los destinos, el interés creciente se centra en Asia y Latinoamérica. En este escenario, China encabeza la tabla de crecimiento con un 294% más de pasajeros, seguida de Brasil (+144%), Perú (+166%), Corea del Sur (+156%) y Vietnam (+76%).

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Entre las ciudades elegidas para viajar, Bangkok se sitúa como la favorita, seguida de Nueva York, Colombo, Denpasar (Bali) y Kuala Lumpur. Nueva York, además, es el principal destino dentro de Estados Unidos, que crece un 68,8% y se mantiene como el segundo país más demandado por los españoles en larga distancia, sólo por detrás de Tailandia.

Sobre el perfil del viajero nacional, éste planifica con algo menos de antelación que el año pasado, ya que la ventana media de reserva ha pasado de 72,3 a 70,8 días, mientras que la media ha caído de 52 a 47 días. La estancia media, por su parte, se mantiene en torno a las dos semanas, con una ligera bajada de 18 a 17 días.

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En cuanto a los siguientes meses, las reservas ya confirmadas para viajar entre septiembre y noviembre apuntan en la misma dirección. A fecha de 14 de agosto, los pasajeros españoles con billete para rutas largas en otoño crecen un 71,2% respecto al mismo momento del año anterior, con noviembre como el mes más importante, duplicando las cifras de 2025 (+115%).