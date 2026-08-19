Saiz dice que España debe cumplir "toda la normativa" tras la postura de Bruselas sobre menores no acompañados en Ceuta

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que España tiene que cumplir "toda la normativa comunitaria" y toda la normativa en materia del Pacto Europeo de Migración y Asilo, "no solamente" la normativa de la Ley de Extranjería.

"Insisto que tenemos que cumplir no solamente la normativa de la Ley de Extranjería, sino toda la normativa en materia del Pacto Europeo de inmigración y Asilo y toda la normativa comunitaria", ha expresado Saiz este miércoles en una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, recogida por Europa Press.

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Estas declaraciones llegan después de que la Comisión Europea haya defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

En este sentido, Saiz ha asegurado que el Gobierno de España está "en contacto" con la Comisión Europea, que ha abogado por el reagrupamiento familiar de los menores. La ministra ha asegurado que está en "diálogo constante" con Marruecos.

"Marruecos es un socio fiable, las relaciones son buenas y es un diálogo constante en esta cuestión. Insisto que creo que es importante, no tanto el debate de retornos sí o retornos no, sino cómo se hacen las cosas. Estamos hablando de un marco legislativo que es claro. España no va a renunciar al derecho internacional y desde luego ese es el trabajo que estamos haciendo", ha añadido Saiz.

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Aun así, ha reiterado que los principios del ordenamiento jurídico español guardarán "el interés superior del menor".

"Tenemos una Ley de Extranjería, tenemos un marco nuevo europeo que es el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y eso es con absoluta rotundidad lo que le estoy diciendo. España cumplirá como viene haciendo la ley que regula esta cuestión. Eso es lo que quiero dejar meridianamente claro. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Hay una respuesta que se tiene que dar desde la legalidad", ha concluido Saiz.

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