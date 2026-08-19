Víctor Janeiro, al margen de la guerra mediática de su sobrina Julia contra Belén Esteban

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Nueva reacción en el clan Janeiro al inesperado y sorprendente ataque frontal de Julia Janeiro contra Belén Esteban después de que la colaboradora presumiese en redes sociales de que su hija Andrea no es una 'nepo baby'. Un comentario en el que muchos vieron una indirecta a la influencer y al que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario respondía sin paliativos tachando a la madre de su hermana de "meme televisivo", de no tener clase, y de llevar toda la vida siendo "la sombra" de su padre.

Mientras se asegura que al torero y a la odontóloga -que se encuentra en Asia grabando el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo'- no les han sentado nada bien las palabras de Juls porque suponen reabrir su guerra mediática contra 'la princesa del pueblo' ahora que las cosas estaban muy tranquilas, y después de que la joven haya presumido de que sus padres la apoyan y están orgullosos de ella, ahora es Víctor Janeiro el que se ha pronunciado sobre las incendiarias palabras de su sobrina hacia Belén.

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Y lo ha hecho tajante, desmarcándose de la polémica y con un 'zasca' a Julia al dejar claro que él tiene su propia familia y no quiere entrar en este asunto. "Yo la verdad es que no opino nada. Yo me mantengo al margen porque yo tengo también mi familia" ha sentenciado, sin revelar si le han parecido bien las palabras de su sobrina o si cree que se ha equivocado al atacar así a la madre de su hermana Andrea.

Además, Víctor ha confesado que "no tengo ni idea" de cómo se ha tomado su madre, Carmen Bazán, este enfrentamiento mediático entre una de sus nietas y la madre de la otra -con la que ella en cambio sí tiene buena relación- y sincero ha desvelado que ni siquiera ha hablado del tema con ella.

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