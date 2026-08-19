Javier Guillén: "Pogacar es el espectáculo y el ciclismo en estado puro"

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Mónaco, 19 ago (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta a España, se muestra ilusionado ante la inminente salida de la 81.ª edición, avalada por el habitual recorrido que trata de garantizar la emoción y el espectáculo hasta el último kilómetro y por la presencia estelar del esloveno Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia que, según dice, representa "el ciclismo en estado puro".

La ronda española ofrece desde la salida de Mónaco, este sábado, hasta la llegada a Granada, el 13 de septiembre, 21 etapas repartidas en 3.299 kilómetros, recorrido fiel a su esencia montañosa que incluye 51 puertos de montaña, con 7 finales en alto, 2 cronos y alicientes a diario para salvaguardar la idea de ofrecer espectáculo al espectador.

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"Espero una Vuelta en la que haya emoción hasta el final, como siempre es nuestro deseo. Tenemos un recorrido muy potente, variado, donde predomina la montaña, muy del gusto del espectador. Además con la gran novedad de la participación de Pogacar la Vuelta será aún más espectacular. El esloveno es una leyenda del deporte mundial, es el espectáculo y el ciclismo en estado puro", señala a EFE Javier Guillén.

Finalmente se deshojó la margarita y Tadej Pogacar regresa a la Vuelta después de su debut -y única participación- en 2019, con 3 triunfos de etapa y tercer puesto. Han pasado 7 años, 5 triunfos en el Tour y 1 en el Giro. En la colección del esloveno, sólo falta la Vuelta.

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"El anuncio de la participación de Pogacar lo recibí con absoluto entusiasmo. Para la Vuelta era un sueño. Nosotros siempre queremos a los mejores y él es el mejor", afirma Guillén.

La abismal diferencia de nivel entre Pogacar y sus rivales fue motivo de debate en el Tour de Francia; para Guillén no será un obstáculo.

"La diferencia de potencial entre Pogacar y el resto es la que es, pero es una leyenda y con él viene el espectáculo, es un corredor único. Su presencia cumple una especie de deseo que teníamos pendiente, ya que no ha participado desde su debut en 2019", resume.

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Además, Guillén subraya que "la presencia de Pogacar es importante", ya que la ronda española "tendrá un mayor seguimiento mediático, y también desde las carreteras".

"Vamos a ver cómo se encuentra después del Tour, pero parte como gran favorito, y también como aliciente para sus rivales porque se van a medir al mejor", indica.

"Lo que queremos desde la organización es emoción hasta el final, pero al final manda la carretera. En el Tour ha dominado con amplitud, pero ha sido una cerrera entretenida. Me gustaría ver alguna de las exhibiciones de Pogacar", asegura.

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La ausencia del defensor del título, el danés Jonas Vingegaard, después de la lesión de clavícula que sufrió en el Tour de Francia y de otros 'animadores' de las carreras internacionales, como el belga Remco Evenepoel -ganador de la Vuelta en 2022 y segundo en el último Tour- o el francés Paul Seixas, no resta, en opinión de la organización, interés a la ronda española.

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"Tenemos la mejor participación posible. Aparte de Pogacar, estará en la salida Primoz Roglic, ganador de 4 Vueltas, a Wout Van Aert, siempre un gran animador, a Richard Carapaz, que ha hecho un gran Tour siendo rey de la montaña, el Movistar traerá un equipo muy armado, con Enric Mas ilusionado. No tendremos a Evenepoel, Seixas o Vingegaard, pero la participación es buena", recalca el director de la Vuelta.

Una participación que se enfrentará a un recorrido duro, propicio para los escaladores, siempre afín a la idea de mostrar al espectador la cara más épica y espectacular del ciclismo.

"Nuestro modelo de recorrido funciona y tratamos de ser fieles a él. Es una Vuelta con grandes alicientes de montaña. El tercer día llegará el primer final en alto (Font Romeu), luego se repartirá cimas destacadas como Aitana, La Pandera, Calar Alto, en el último fin de semana el alto del Alguacil", detalla.

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Precisa Guillén que la Vuelta "ofrece lo mismo que otros años, pero en otros sitios. En vez de tener el protagonismo en el norte, lo tendrá en el sur".

"Nosotros hemos escrito el guion, ahora lo tienen que interpretar los corredores", agrega.

Sera una de las Vueltas más internacionales de su historia, con la salida por sexta vez fuera de las fronteras españolas, concretamente en Mónaco, de donde se pasará por Francia y Andorra antes de entrar en su territorio natural en la quinta etapa.

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"El recorrido de la Vuelta con la salida en Monaco y el paso por Francia y Andorra antes de entrar en España nos reinvindica como un evento nacional consolidado con capacidad internacional. Viene a ser como una tarjeta de presentación y de la Vuelta en el mundo".

"Con Mónaco tenemos una gran afinidad, un lugar que ya goza de grandes acontecimientos deportivos, como el Tour de Francia o la Fórmula 1", comenta Guillén.

El calor y los controles antidopaje por sorpresa fueron temas de debate en el Tour de Francia. La organización de la Vuelta tiene claro que en ambas cuestiones se aplicarán los protocolos habituales y reglamentarios.

"Con el tema del calor nos enfrentaremos a lo que venga. Preveo un comienzo amable, y en el sur de España entraremos en septiembre, por lo que esperamos temperaturas mas bajas. A partir de ahí están los protocolos establecidos, y sabemos cómo gestionarlos, advirtiendo a los equipos de las altas temperatura. Por su parte la UCI podría permitir el aumento de las zonas de hidratación y otras medidas... y si hay que hacer ajustes de otro tipo, por ejemplo de recorrido, los haremos", detalla.

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Las altas temperaturas estivales llevaron a Pogacar a comentar durante el Tour la idoneidad de mantener las fechas en julio para la 'Grande Boucle', aspecto que es improbable que pueda cambiar en las grandes rondas.

"Cualquier reflexión sobre la posibilidad de un cambio de fechas en el calendario es válida. Yo estoy con (el director general del Tour, Christian) Prudhomme en que no se deben cambiar las fechas del Tour y la Vuelta, ni los horarios habituales. Todos vivimos del seguimiento de la carrera. Necesitamos que nos vean por TV y en la carretera", explica el director de la Vuelta.

"Además", precisa, "cambiar fechas alteraría todo el esquema organizativo, influyendo en las inversiones, los patrocinadores, en los equipos y en los corredores. Nuestra posición es que no se deben mover las fechas porque no se dan las circunstancias; pero si hay debate, bienvenido sea", asevera.

Colaboración absoluta contra el dopaje

En materia de dopaje, Guillén no duda en facilitar y colaborar con la ITA, organismo independiente encargado del control antidopaje, y la UCI, como máximo organismo del ciclismo mundial.

"Somos conscientes de que el dojape es una lacra para nuestro deporte, aunque ahora no tiene tanta presencia porque se ha reducido mucho. No obstante no bajamos la guardia. El control antidopaje lo lleva la ITA, que es un organismo independiente en colaboración con la UCI. Desde la Vuelta facilitaremos su trabajo y aceptamos colaborar en lo necesario", concluye. EFE