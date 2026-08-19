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Match Hospitality gestionará el 'official hospitality' de la residencia de Shakira en Madrid

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Match Hospitality, referente a nivel mundial en 'hospitality' para grandes eventos, gestionará el 'official hospitality' de la residencia europea de Shakira en Madrid, dentro de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', según informa en un comunicado.

En concreto, la artista colombiana regresa a España en una residencia de 12 días que se celebrará en el recinto del Iberdrola Music y donde se podrá disfrutar de una experiencia exclusiva de 'Official Hospitality', que incorpora gastronomía, música, entretenimiento y servicio premium antes y durante el espectáculo.

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De esta forma, la propuesta contará con dos espacios diferenciados, Garden y Terrace, ubicados dentro del Estadio Shakira, y concebidos como dos formas distintas de disfrutar de la experiencia que rodea al concierto.

Así, Garden propone una experiencia al aire libre y relajada, con ambiente de festival, jardín y zonas lounge, que será el punto de encuentro previo al concierto, con acceso prioritario al recinto, una propuesta gastronómica y de bebidas, entretenimiento y servicio hospitality en un entorno exclusivo.

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Mientras que Terrace sumará a esta experiencia una ubicación privilegiada en una sofisticada terraza elevada, con vistas al espectáculo. La noche se completa con acceso a Front Stage, permitiendo vivir el concierto a escasos metros del escenario.

De esta forma, la residencia de Shakira en Madrid contará con 12 conciertos, que se celebrarán entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, con una asistencia prevista de 50.000 personas en cada actuación.

Match Hospitality reafirma su apuesta por España, donde también será encargado de gestionar el 'hospitality' del Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebrará en el circuito de Madring en Madrid en septiembre. Además, cuenta con experiencia en importantes eventos internacionales como el Mundial de fútbol, el Formula 1 British Grand Prix, MotoGP, los torneos ATP de tenis o la AFC Asian Cup, entre otros.

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