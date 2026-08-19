La 'teleco' saudí STC repartirá mañana un dividendo de 635 millones de euros entre sus accionistas

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El operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá mañana jueves, 20 de agosto, un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes (634,9 millones de euros) entre sus accionistas.

En concreto, la compañía abonará un dividendo provisional de 0,55 riales por acción (alrededor de 0,13 euros), correspondiente al segundo trimestre de 2026, en línea con su política de retribución a tres años iniciada en el último trimestre de 2024.

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STC obtuvo un beneficio neto de 7.319 millones de riales saudíes (unos 1.692,2 millones de euros al cambio actual) en el primer semestre de 2026, un 2,1% menos que los 7.472 millones de riales (1.727,5 millones de euros) registrados en el mismo periodo de 2025.

Entre enero y junio la compañía saudí facturó 40.110 millones de riales (9.273,5 millones de euros), lo que supone un 3,8% más que los 38.660 millones de riales (8.938,2 millones de euros) que ingresó en el primer semestre del año pasado.

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El consejero delegado de STC, Olayan bin Mohammed Alwetaid, afirmó que estos resultados demostraron un "sólido" desempeño financiero y operativo, junto con un progreso continuo en la ejecución de las prioridades estratégicas del grupo.

"Este progreso sostenido refleja la solidez del modelo de negocio del grupo, la resiliencia de sus operaciones y su sólida posición financiera, lo que le permite ejecutar con éxito su estrategia a largo plazo y generar valor sostenible para los accionistas", añadió.

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