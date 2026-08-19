El novio de Hayden Panettiere y su hermano llamaron a emergencias para atender a la actriz

Guardar

Redacción Internacional, 19 ago (EFE).- El novio de la actriz Hayden Panettiere y su hermano llamaron a emergencias, al número 911, el pasado domingo para informar de que la artista no respondía, desde un complejo de apartamentos en Carolina del Sur, donde posteriormente los médicos de emergencias certificaron su fallecimiento, según un informe policial.

Panettiere, conocida por interpretar a una animadora indestructible en la serie "Heroes" y a una estrella de la música country en "Nashville" por la que fue nominada a dos Globos de Oro, fue encontrada tras sufrir un paro cardíaco en la residencia donde se alojaba temporalmente en Greenville, el domingo por la tarde, informó la oficina forense, según la cadena CNN.

PUBLICIDAD

Un agente de policía de Greenville que acudió al lugar entrevistó a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes dijeron haber llamado al 911, de acuerdo a un informe policial publicado el martes.

"Hablé primero con Zach Hickerson; me dijo que se trataba de la novia de su hermano", escribió el agente en el informe.

Brian Hickerson le mostró al agente una bolsa con los medicamentos de Panettiere, según el informe que publica la CNN y en el que muchos detalles del documento policial están censurados, incluida la lista de medicamentos de la actriz y cantante.

PUBLICIDAD

La impactante muerte de Panettiere, de 36 años, causó conmoción desde Hollywood hasta Ucrania, donde el padre de su hija lamentó la pérdida de la actriz y activista que luchó contra numerosas causas y problemas personales.

"Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor", publicó el martes en X Wladimir Klitschko, su expareja y excampeón mundial de boxeo de peso pesado de Ucrania. "Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que enfrentaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".

PUBLICIDAD

Panettiere, nacida en Palisades y residente de California, fue encontrada inconsciente en la residencia de Carolina del Sur donde se alojaba temporalmente, según la oficina forense. La dirección corresponde a un complejo de apartamentos, informó la policía local.

Micah Lee, residente del complejo donde falleció la actriz, contó que sus gatos empezaron a comportarse de forma extraña el domingo. Se asomó y vio a mucha gente en el pasillo, pero rápidamente regresó a su apartamento.

"Escuché a través de la puerta que una persona se había desmayado", declaró Lee a CNN.

Lee recibió un correo electrónico del administrador de la propiedad solicitando a los residentes que no hablaran con los medios.

"Ni los residentes ni la administración del complejo están en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar sobre las circunstancias que rodean este asunto", según el correo electrónico que Lee compartió con CNN. "Todas las consultas de los medios deben dirigirse a las autoridades policiales correspondientes". EFE

PUBLICIDAD