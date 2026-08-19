El exministro de Defensa ucraniano Fedorov reclama un mecanismo para celebrar elecciones pese a la guerra

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El popular exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov ha realizado un llamamiento a que Ucrania establezca un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones en el país pese a la invasión rusa, al tiempo que ha reclamado mayor rendición de cuentas en el Ejecutivo el mismo día en el que el presidente, Volodimir Zelenski, nominara formalmente al ministro de Defensa interino, Yevhen Jmara, para asumir de manera permanente el que fuera su cargo durante la primera mitad del año.

Ucrania necesita un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones durante una guerra prolongada, ha reivindicado Fedorov en un mensaje en vídeo en el que también ha reclamado que se garantice el derecho al voto para el personal militar, los ucranianos en el extranjero y las personas que viven en las regiones del frente.

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"No debemos permitir que (el presidente ruso Vladimir) Putin decida cuándo los ucranianos pueden elegir a su gobierno", ha declarado Fedorov, que ha añadido que la democracia es "parte de aquello" por lo que Ucrania lucha.

Prosiguiendo, el exministro ha abogado por una mayor rendición de cuentas del Gobierno, sosteniendo que los funcionarios con autoridad, fondos públicos o cargos gubernamentales deben demostrar resultados y explicar sus decisiones a la ciudadanía.

"El poder debe implicar responsabilidad", ha manifestado, defendiendo que "si se recibe autoridad, hay que rendir cuentas por los resultados; si se recibe un presupuesto, hay que demostrar lo que se ha logrado; si se recibe un cargo, hay que explicar los logros".

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Al hilo, ha reclamado mayor transparencia al Ejecutivo, alegando que la confianza otorgada a las autoridades en tiempos de guerra no da "licencia para actuar sin dar explicaciones". "La gente no exige que el Estado nunca cometa errores. Pero tiene derecho a la verdad", ha argumentado.

Apenas unas horas antes de su discurso, Zelenski nominaba formalmente al ministro de Defensa interino, Yevhen Jmara, para que asumiera el cargo de forma permanente, tras meses de protestas que exigían la restitución de Fedorov.

Zelensky destituyó a Fedorov durante una reorganización del gobierno, provocando protestas en todo el país. Por su parte, el exministro ha rechazado otros cargos gubernamentales ofrecidos por el presidente, centrados principalmente en el fortalecimiento del sector de tecnología militar de Ucrania, afirmando que solo volvería como ministro de Defensa.

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