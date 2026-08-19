Jefe del Ejército de Israel entra al sur de Siria tras el ataque a un aeropuerto militar

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Jerusalén, 19 ago (EFE).-El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, entró al sur de Siria en una visita a las tropas que ocupan este territorio, un día después de que las fuerzas armadas bombardearan un aeropuerto militar del norte del país, donde reivindicó que no permitirán fuerzas hostiles en sus fronteras, según un comunicado del Ejército este miércoles.

"Debemos impedir el desarrollo de amenazas terroristas, al tiempo que evitamos que se genere una amenaza militar significativa en nuestras fronteras", dijo Zamir a las tropas en su discurso.

La visita se produce después de que la aviación israelí bombardeara en la madrugada del martes un aeropuerto militar a las afueras de Idlib, en el noroeste de Siria y a unos 300 kilómetros de la frontera con Israel (contada como los Altos del Golán, territorio sirio que Israel se anexionó en 1981).

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque casi un día después, asegurando que Siria había permitido que tropas turcas se desplazaran a la base aérea, algo que hubiera supuesto una "ruptura del status quo" militar entre ambos países.

"No debemos permitir fuerzas hostiles que se establezcan en nuestras fronteras y sabremos cómo usar nuestra habilidades operacionales con precisión cuando sea necesario", afirmó Zamir, que no especificó en su discurso los grupos a los que se refiere.

Israel invadió "temporalmente" el sur sirio en diciembre de 2024 al caer el régimen de Bachar al Asad para evitar que las armas que allí quedaran cayeran en manos de grupos hostiles a Israel.

El jefe del Ejército de Israel reiteró que las tropas operan en una "realidad multifrente", marcada por la invasión en Gaza, en el Líbano y en Siria, pero también con la ocupación de Cisjordania o los intercambios de fuego con Yemen, Irak e Irán en los últimos años.

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"La arena Siria es una de ellas. Vemos lo que ocurre y seguimos los cambios en el frente sirio. Debemos prepararnos de forma acorde", añade.EFE

(foto)(vídeo)