Hutíes del Yemen dicen haber atacado 8 petroleros saudíes y bloqueado otros 48 en un mes

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Saná, 19 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este miércoles haber atacado con éxito ocho petroleros saudíes y haber impedido que otros 48 transitaran por el estrecho de Bab al Mandeb desde que iniciaron su campaña marítima contra Arabia Saudí hace un mes.

Cinco de los ocho petroleros fueron atacados en el mar Rojo y tres entre el golfo de Adén y el mar Arábigo, declaró el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, durante su intervención en un simposio con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma.

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Sarea afirmó que 34 de los 48 petroleros a los que se impidió el paso desde el pasado 20 de julio, cuando comenzó la campaña, fueron interceptados en el mar Arábigo y el océano Índico, mientras que otros 14 lo fueron en el mar Rojo.

"Por la gracia de Dios, se ha convertido en un bloqueo hermético, y los saudíes son incapaces de hacer pasar ni un solo barco", afirmó el portavoz.

Asimismo, Sarea advirtió a Riad de que no adopte lo que calificó de medidas de escalada: "Cualquier escalada generalizada se enfrentará con una escalada generalizada", afirmó.

Los rebeldes anunciaron la víspera haber atacado la refinería de Aramco en la región de Jizán, en el extremo suroeste de Arabia Saudí y fronteriza con el Yemen, en una nueva acción contra instalaciones de la petrolera saudí.

Esa acción se produce en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes, que tomaron el control de la capital, Saná, y posteriormente se expandieron por gran parte del norte del Yemen.

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La escalada comenzó a finales del mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y en territorio saudí, incluidas las instalaciones petroleras. EFE