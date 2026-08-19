Honduras declara alerta roja en 75 municipios por sequía asociada al fenómeno de El Niño

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Tegucigalpa, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Honduras declaró la alerta roja en 75 municipios, situados en el centro y sur del país en lo que se conoce como el Corredor Seco, por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño, una escasez de agua que afecta gravemente a cultivos y animales.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) lanzó en las últimas horas un boletín en el que declaró la alerta roja en 75 municipios situados en los departamentos de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca, y declaró en alerta amarilla otros 71 municipios.

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La alerta roja supone el nivel máximo de las alertas, con el que llama a ejecutar todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas, mientras que la alerta amarilla insta a prepararse para actuar.

La declaración de alerta se mantendrá "por tiempo indefinido, debido a la sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño", indicó la COPECO en la nota.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte.

De acuerdo con el boletín de alerta, el retraso de la temporada lluviosa ha generado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, que ha afectado la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, y se preveía, principalmente en el sur entre marzo y agosto, un incremento de las temperaturas de 0,5 a 1ºC.

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El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, ya había advertido recientemente a EFE que el fenómeno de El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador.

El Corredor Seco centroamericano es una franja territorial extendida de forma vertical por el litoral del Pacífico y el este de la región -desde el sur de México hasta Costa Rica- altamente vulnerable a las variaciones climáticas extremas y que abarca amplias áreas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

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En esta área residen alrededor de 10,5 millones de personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura de subsistencia de maíz y frijol, cuya supervivencia y alimentación dependen directamente de la regularidad de las lluvias estacionales.

Skau explicó que, pese a los avances registrados en los últimos años en la atención a la desnutrición infantil en la región, la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas plantea el riesgo de perder el terreno ganado si no se ejecutan medidas de anticipación.

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La ONU anunció el pasado abril la activación en Honduras de un plan de "acción anticipatoria" con una inversión de cuatro millones de dólares, a través del cual se buscaba proteger a unas 65.000 personas frente a los riesgos humanitarios de la sequía, al ser este país uno de los "más vulnerables" a la crisis climática global.

Las acciones en mención incluían asistencia alimentaria, apoyo a los medios de vida agrícolas y ganaderos, fortalecimiento de los sistemas de agua, vigilancia y prevención de enfermedades, además de medidas de nutrición dirigidas a niños, mujeres embarazadas y lactantes. EFE

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