El Gobierno colombiano recibe 77,6 toneladas de ayuda donada por China por el terremoto

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Bogotá, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Colombia recibió este martes 77,6 toneladas de ayuda humanitaria donadas por China para atender a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, que deja al menos 312 personas muertas, informó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"El día de hoy queremos dar un agradecimiento al Gobierno de China por el apoyo que nos ha brindado con donación humanitaria para la población afectada por el sismo que estamos atendiendo en este momento", dijo el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, en un video en X.

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El cargamento llegó este martes a la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un avión Boeing 747 y fue recibida por funcionarios de la UNGRD y del embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.

La donación incluye 7.000 mantas termoprotectoras, 1.900 carpas de campaña, quince plantas móviles purificadoras de agua y veinte generadores de energía.

También contiene 200 lámparas solares y 200 fumigadoras motorizadas destinadas a apoyar el acceso a servicios básicos y las labores de saneamiento y elementos lúdicos para la población infantil.

Según el funcionario, esta donación será enviada al departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, uno de los más golpeados por el sismo, incluida Cali, su capital.

La ayuda china llega en un momento en el que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, mantiene una política exterior orientada a estrechar los vínculos con Estados Unidos e Israel.

El mandatario ha expresado en repetidas ocasiones su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, y manifestado su respaldo al Gobierno israelí, posiciones que contrastan con la estrategia diplomática impulsada por su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026), que fortaleció las relaciones políticas y comerciales con Pekín.

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China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Colombia y en los últimos años ha incrementado su presencia en sectores estratégicos como la infraestructura, la energía y el transporte.

El terremoto del 10 de agosto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado el temblor más potente en lo que va del siglo en Colombia. EFE

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